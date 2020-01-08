Eskişehir'in iki ilçesinde okullar tatil

Seyitgazi ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bugün (8 Ocak Çarşamba) 1 gün süreyle ara verildi. Seyitgazi ilçe ve köylerinde yaşanan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının artması sonrasında ilçe merkezi ve köylerindeki okullarda 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği öğrenildi. Ayrıca kamu çalışanı engelli ve hamile personeller aynı gün idari izinli sayılacak.

İNÖNÜ İLÇESİNDE DE TATİL

İnönü ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bugün (8 Ocak Çarşamba) 1 gün süreyle ara verildi. İnönü ilçe ve köylerinde yaşanan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının artması sonrasında ilçe merkezi ve köylerindeki okullarda 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği öğrenildi. Ayrıca kamu çalışanı engelli ve hamile personeller aynı gün idari izinli sayılacak.



