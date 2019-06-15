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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Engin ÖZMEN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)
15.06.2019 - 12:53, Son Güncelleme:

Eskişehir'deki korkunç infazın ayrıntıları ortaya çıktı

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Eskişehir'deki korkunç infazın ayrıntıları ortaya çıktı

ESKİŞEHİR'de, önünü kestikleri otomobilin sürücüsü Murat İlker Özcan’ı (26), başından tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen Ahmet Mete D. (21) ile yanında bulunan 5 arkadaşı, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Biri kadın 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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  • Eskişehirdeki korkunç infazın ayrıntıları ortaya çıktı
  • Eskişehirdeki korkunç infazın ayrıntıları ortaya çıktı
  • Eskişehirdeki korkunç infazın ayrıntıları ortaya çıktı
  • Eskişehirdeki korkunç infazın ayrıntıları ortaya çıktı
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Olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında Büyükdere Mahallesi Çeşmekaya Sokak'ta meydana geldi. Gezmeye çıkan Murat İlker Özcan'ın kullandığı 34 AL 6029 plakalı otomobilin önü, park halindeki başka bir otomobilden inen 5 kişi tarafından kesildi.

Eskişehirdeki korkunç infazın ayrıntıları ortaya çıktı


Gruptaki Ahmet Mete D., tabancasını çıkarıp, Özcan'a ateş etti. Başından vurulan Özcan, kaçmaya çalıştı. Bu sırada Ahmet Mete D. ateş etmeyi sürdürdü. Yaklaşık 100 metre gidebilen Özcan'ın kullandığı otomobil, park halindeki araçlara çarptı. 

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. ambulansla Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Murat İlker Özcan, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Güvenlik kamerasına yansıyan silahlı saldırıyla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, olayda kullandığı tabancayla birlikte katil zanlısı Ahmet Mete D. ile yanındaki arkadaşları İsa A. (21), Ömer A. (19), Kürşat Ö. (19), Gökhan U. (24) ve bu sırada otomobilde bulunduğu tespit edilen Büşra E.'yi (20) gözaltına aldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nde ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, 'Ateşli silahla kasten öldürme', 'Genel güvenliği tehlikeye düşürme', 'Darp', 'Silah kanununa muhalefet', 'Memura mukavemet, hakaret ve 'Mala zarar vermek' ile suçlanıyor.

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