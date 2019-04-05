Eskişehir'deki FETÖ/PDY davalarında karar belli oldu
Eskişehir'de FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 2 sanık hapis cezasına çarptırıldı.
Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, silahlı terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla yargılanan eski binbaşı pilot Veli Kül ile avukatı katıldı.
Suçlamaları reddeden sanık, beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davada ise örgütün il yapılanmasında görevli olduğu iddiasıyla yargılanan tutuksuz sanık İsmet Ertürk 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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