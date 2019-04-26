Eskişehir'deki FETÖ davasında karar
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle yargılanan 10 sanıktan 4'üne 6 yıl 3'er ay, birine ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün kapatılan okullarında öğretmenlik yapan tutuksuz sanıklardan 9'u katıldı. Bir sanık ise duruşmaya gelmedi.
Son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.
Sanıklardan Reyhan Uçar, örgütün okullarında sadece öğretmenlik yaptığını söyleyerek, "Hakkımda örgüt adına yaptığım bir suç yok. Erzincan'da devlete bağlı bir köy okulunda da görev yapmıştım. Eskişehir'e de eşimin tayini nedeniyle geldik. Burada da yine örgütün okullarından birinde öğretmenlik yaptım fakat sadece öğretmenlik yaptım. Örgüt faaliyetleri içinde değildim. Beraatimi istiyorum." diye konuştu.
Mahkeme heyeti, sanıklardan Ayşe Çetin'i "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapse mahkum etti.
Sanıklardan Gülsultan Şentürk, Kadriye Doğan, Reyhan Uçar ve Zehra Ateş'i 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandıran heyet, 5 sanık hakkında ise beraat kararı verdi.
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