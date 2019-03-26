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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
26.03.2019 - 14:13, Son Güncelleme:

Eskişehir'deki FETÖ davasında karar

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Eskişehir'deki FETÖ davasında karar

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 8 sanıktan 6'sına hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün il yapılanmasında bulundukları öne sürülen tutuklu sanıklar Hazal Pelik, Oğuz Oral, Serdal Noğay ve Türkan Alemdar ile 4 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı.

Son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Türkan Alemdar'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Tutuklu sanıklardan Hazal Pelik, Oğuz Oral ve Serdal Noğay'ı 6 yıl 3'er ay hapse mahkum eden heyet, tutuksuz sanıklardan Devlet Bakaç ve Osman Topbaş'ı da 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırdı.

Davada yargılanan diğer tutuksuz iki sanık ise beraat etti. 

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