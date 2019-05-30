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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
30.05.2019 - 16:18, Son Güncelleme:

Eskişehir'de yıldırım düşen iki bölgede orman yangını

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Eskişehir'de yıldırım düşen iki bölgede orman yangını

Eskişehir'de Mihalıççık ve Tepebaşı ilçelerindeki ormanlık alanlara yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Alevlerin sardığı yaklaşık 13 hektarlık alandaki ağaçlar zarar gördü. Orman yangınları, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alınıp söndürüldü.

Mihalıççık'a bağlı Kavak Mahallesi Kozlu Yaylası mevkisindeki karaçam ormanına dün akşam yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri; 10 arazöz, 3 su tankeri, 6 ilk müdahale aracı ile yangına müdahale etti. Alevlerin söndürülmesi için 50 köylü de çalışmalara destek verdi.

Eskişehirde yıldırım düşen iki bölgede orman yangını
Yangının büyümesi üzerine Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 1 helikopterle havadan da 8 sorti yapılarak, müdahale edildi. Orman Bölge Müdür Yardımcısı Adil Koçaslan da ormana gelerek, çalışmaları takip etti.

Eskişehirde yıldırım düşen iki bölgede orman yangını
Gece geç saatlerde yangın kontrol altına alındı. Ekipler, bugün sabah saatlerine kadar söndürme ve soğutma çalışmalarına ise devam etti. İlk belirlemelere göre, yangında toplam 12 hektarlık alan zarar gördü. Orman yangını için Kütahya, Bolu ve Ankara'dan da 2'şerli söndürme ekipleri çalışmalara destek verdi.

Eskişehirde yıldırım düşen iki bölgede orman yangını

Tepebaşı ilçesine bağlı Tandır Mahallesi'nde bulunan meşe ormanında da yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı. İhbarla gelen itfaiye görevlilerince başlatılan söndürme çalışmalarında 2 arazöz ve 3 ilk müdahale aracı kullanıldı. Alevler, kısa sürede söndürülürken, 1 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi.

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