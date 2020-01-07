Eskişehir'de yarın okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatili açıklaması yaptı mı?

Eskişehir'de yarın okullar tatil mi sorusu, kar yağışının yeniden başlamasıyla beraber merak edilen konular arasında yer aldı. Meteoroloji verilerine göre kente son 24 saatte metrekareye 18 kilogram yağış düşerken, kar yağışının aralıklarla ve hafif şekilde devam edeceği belirtildi. Kentte kar yağışı etkisini arttırırken valilik tarafından yapılacak kar haberlerine yönelik beklentiler arttı. Peki, Eskişehir Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı? İşte, 8 Ocak Eskişehir kar tatili haberleriyle ilgili detaylar.

ESKİŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Eskişehir Valiliği'nden kar tatiliyle ilgili bir açıklama yapılmadı. Kentte eğitim ve öğretim 8 Ocak Çarşamba günü devam edecek.

ESKİŞEHİR'DE KAR YAĞIŞI YENİDEN BAŞLADI

Eskişehir'de yeniden başlayan kar yağışı kenti kısa sürede beyaza bürürken, son 24 saatte metrekareye 18 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

Eskişehirde hava sıcaklığı 1 dereceye kadar düşerken, dün etkisini kaybeden kar yağışı akşam saatlerinde yeniden başladı. Kent kısa sürede beyaza büründü. Merkez Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyesi ekipleri sokaklarda temizlik çalışması yaparken, Karayolları ekipleri de çevre yolun kar küreme tuzlama çalışmalarına devam etti.

Meteoroloji verilerine göre kente son 24 saatte metrekareye 18 kilogram yağış düşerken, kar yağışının aralıklarla ve hafif şekilde devam edeceği belirtildi.