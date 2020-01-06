7 Ocak Salı (yarın) Eskişehir'de okullar tatil mi? Eskişehir'de sahte kar tatili açıklamasına uyarı

Yurtta etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle Eskişehir'de pazartesi günü eğitim ve öğretime ara verildi. Kentte kar yağışı etkisini devam ettirirken Eskişehir'de yaşayan öğrenci ve velilerin gözü resmi yetkililerden yapılacak son dakika kar tatili haberlerine çevrildi. Peki, Eskişehir'de yarın (7 Ocak Salı) okullar tatil mi? Eskişehir Valiliği tatil açıklaması yaptı mı? İşte, o konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgeleri'nde kar yağışı etkisini devam ettirirken bazı illerde olumsuz hava koşulları eğitim öğretimi etkiledi. Eğitimini Eskişehir'de sürdüren öğrenciler, kar yağışı dolayısıyla pazartesi günü okullara ara verdi. Yarın için de tatil beklentisi olan öğrenciler yarın Eskişehir'de okullar tatil mi? sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte, 7 Ocak Eskişehir kar tatili haberi ile ilgili detaylar.

ESKİŞEHİR'DE YARIN OKULLAR TATİL OLDU MU?

Eskişehir'de yarın yani 7 Ocak Salı günü için resmi bir tatil açıklaması henüz yapılmadı. Tatil bilgileri araştırılırken Eskişehir Valiliği adına sosyal medya üzerinden açılan sahte hesaptan okulların yarın da tatil olduğunun duyurulması bilgi kirliliğine neden oldu.

SAHTE HESAP UYARISI

Eskişehir Valiliği adına sosyal medya üzerinden sahte hesap açıldı. Açılan sahte hesapta eğitim öğretiminin yarın da (07.02.2020 tarihinde) kar yağışı nedeniyle tatil edildiği belirtildi. Mesajın kısa sürede yayılmasıyla şehir merkezinde bilgi kirliliği yaşandı. Yetkililer tarafından ise kar tatili için Eskişehir Valiliğinin resmi sitesinden yapılan açıklamanın dışında diğer bilgilere itibar edilmemesi gerektiği belirtildi. Sahte hesapla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

ESKİŞEHİR'DE HAVA SICAKLIĞI DÜŞECEK

Eskişehirde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini kaybetti. Kentin merkez ilçeleri Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyesi ekipleri, gün boyunca yolları açık tutmak için öncelikli olarak, hastaneler, camiler, huzurevleri ve kamu kurumlarının çevresine müdahale ederek kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Karayolları ekipleri de şehirlerarası yollarda kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Meteoroloji verilerine göre, hava sıcaklığının 1 derece olduğu kentte kar yağışının hafif şekilde aralıklarla sürmesi beklenirken, gece hava sıcaklığını sıfırın altında 3 dereceye kadar düşeceği belirtildi.