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ESKİŞEHİR, (DHA)
Haber Giriş: 31.12.2019 - 10:44,Son Güncelleme:/

Eskişehir’de uyuşturucu ticareti şüphelileri adliyede

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Eskişehir’de uyuşturucu ticareti şüphelileri adliyede

ESKİŞEHİR'de polisin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Mahkeme kararıyla 3 eve eş zamanlı baskınlar yapan polis ekipleri 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Evde yapılan aramalarda tavana ve krem kutularına gizlenmiş 743 ecstasy hap, 81 gram metamfetamin, 44,58 gram esrar, 2,40 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 3 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

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