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DHA
Haber Giriş: 10.01.2020 - 14:56,Son Güncelleme:/

Eskişehir’de uyuşturucu operasyonuna 3 gözaltı

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Eskişehir’de uyuşturucu operasyonuna 3 gözaltı

ESKİŞEHİR’de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Polis ekipleri, takibe aldığı 3 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 9,59 gram bonzai ele geçirildi.

Şüphelilerden 2’si hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, uyuşturucu madde ticareti yapmakla suçlanan kadın şüpheli ise emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

 

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