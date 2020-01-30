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Engin ÖZMEN- Hakan TÜRKTAN (DHA)
Haber Giriş: 30.01.2020 - 10:45,Son Güncelleme:/

Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

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Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

ESKİŞEHİR’de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 82,70 gram bonzai, 13,66 gram skunk, 1 ecstasy uyuşturucu hap ile uyuşturucu madde yapımında kullanılan bir miktar amonyak ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü. Şüphelilerden 3’ü hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. Diğer 5 şüpheli ise 3’ü adliyeye sevk edilirken, 2 kişinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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