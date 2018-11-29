Eskişehir'de UNESCO sevinci

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEskişehir'de UNESCO sevinci
GeriGündem Eskişehir'de UNESCO sevinci
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
29.11.2018 - 12:52, Son Güncelleme:

Eskişehir'de UNESCO sevinci

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eskişehir'de UNESCO sevinci

Türk destanı Dede Korkut'un, UNESCO tarafından "Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili Listesi"ne kabul edilmesi, Dede Korkut Parkı'nda destanı anlatan anıt duvara ev sahipliği yapan Eskişehir'de sevinçle karşılandı.

Morityus Cumhuriyeti'nin başkenti Port Louis'de gerçekleştirilen UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması 13. Hükümetlerarası Komite Toplantısı'nda temsili listeye alınan Türk destanı, listede Türkiye'den 17. unsur olarak kendine yer buldu. 

Eskişehirde UNESCO sevinci

Vişnelik Mahallesi'nde Türk Dünyası Vakfı tarafından yaptırılan, her iki cephesinde Dede Korkut destanlarının yer aldığı çini uygulaması ile cephelerin alt tarafında hikayelerin anlatıldığı anıt duvarın bulunduğu Dede Korkut Parkı'na ev sahipliği yapan Eskişehir'de, UNESCO'nun kararı vatandaşları mutlu etti. 

Dede Korkut Parkı'nda spor yapan vatandaşlardan Hakkı Tepecik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye'nin temsili listedeki eser sayısı 17'ye yükselmiş. Bu mutluluk verici bir olay. Türkiye'nin listedeki eser sayısı bakımından dünyanın sayılı ülkelerinden olması çok güzel. Türk Dünyası Vakfının yaptığı Dede Korkut Parkı da destanın listeye girmesinden önemli bir yer tuttu. Parkta yer alan Dede Korkut Anıt Duvarı da görülmesi gereken yerlerden." diye konuştu. 

Vatandaşlardan Aydın Aslan da Dede Korkut destanının çocukluğundan beri anlatıldığını belirterek, böyle bir destanın UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili Listesi'ne girmesinin mutluluk verici olduğunu bildirdi. 

Eskişehir'in Türk Dünyası Kültür Başkenti olduğunu anımsatan Aslan, "Dede Korkut'un listeye girmesinde Eskişehir'in önemli payı oldu. Bu listede yer alması Türkiye için gurur vericidir." dedi. 

ANIT DUVAR 

Türk dünyasının seçkin sanatçıları tarafından çinilere işlenen minyatürlerle süslenen duvar, ön cephesindeki su sebili ve su perdeleriyle Türkiye'deki ilkleri bünyesinde barındırıyor. 

Dede Korkut Parkı'na gelenler, 46 metre uzunluğundaki Dede Korkut Anıt Duvarı'ndan destanı rahatlıkla okuyabiliyor. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) üyesi ülkeler Kazakistan, Azerbaycan ve Türkiye'nin UNESCO Milli Komisyonlarınca geçen yıl hazırlanan, "Dede Korkut Mirası: Kültürü, Efsaneleri ve Müziği" başlıklı dosyada da işaret edilen park ve anıt duvar, Türk destanı Dede Korkut'un Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili Listesi'nde yer bulmasında rol oynadı. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Kutuptaki balinalar kadar açlıktan ölen çocukları düşünmüyorlar

Ankara'da dehşet dakikaları... Dövdü, tehdit etti, vurdu, rehin aldı!

İttifak taktikleri

‘İttifak diye bir konu gündemimizde yok’