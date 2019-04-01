Eskişehir’de son dakika atağı belirledi
Eskişehir’de millet ittifakının adayı Yılmaz Büyükerşen ile cumhur ittifakının adayı Burhan Sakallı nefes kesen bir yarış yaptı.
Yılmaz Büyükerşen son dakikalardaki atağı ile Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı yine kazandı. 2014 yılındaki seçimlerde farklı bir denge çıkmıştı. Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı CHP’li Yılmaz Büyükerşen kazanmasına rağmen, Belediye Meclisi’nde çoğunluğu AK Parti almıştı. 31 Mart seçimleri CHP’nin galibiyetiyle sonuçlandı. Büyükerşen yüzde 51.35, rakibi Sakallı ise yüzde 45.40 oranında oy aldı. CHP ile AK Parti 6’şar ilçeyi aldı, 1 ilçe de MHP’nin oldu.
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