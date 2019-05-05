Eskişehir'de sahur saat kaçta? İl il sahur vakitleri
Ramazan ayının gelmesi ile beraber, bu gece sahur sofrasına oturacak olan milyonlarca vatandaş internet üzerinden iftar ve sahur saatlerini araştırmaya başladı. 2019 ramazan ayının ilk sahuru 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece yapılacak. Eskişehir'de yaşayan vatandaşlar da Eskişehir sahur vakitlerini sorguluyor. Peki, Eskişehir'de sahur saat kaçta yapılacak? İşte, il il sahur vakitleri.
Mübarek ramazan ayını, milyonlarca vatandaş sahur sofralarına oturarak bu gece karşılayacak. Yurt genelinde iftar ve sahur heyecanı devam ederken, vatandaşlar da Diyanet'in yayınladığı takvime göre sahur vakitlerini araştırmaya başladı. Eskişehir'de ikamet eden vatandaşlar da internet üzerinden sahur saatlerini öğrenmek istiyor. İşte, Diyanet'in takvimine göre Eskişehir sahur saatleri.
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|05 Mayıs 2019 Pazar
|04:10
|05:47
|13:00
|16:50
|20:02
|21:33
|06 Mayıs 2019 Pazartesi
|04:08
|05:46
|13:00
|16:50
|20:03
|21:34
|07 Mayıs 2019 Salı
|04:07
|05:45
|13:00
|16:50
|20:04
|21:36
|08 Mayıs 2019 Çarşamba
|04:05
|05:44
|12:59
|16:51
|20:05
|21:37
|09 Mayıs 2019 Perşembe
|04:03
|05:43
|12:59
|16:51
|20:06
|21:38
|10 Mayıs 2019 Cuma
|04:02
|05:42
|12:59
|16:51
|20:07
|21:40
|11 Mayıs 2019 Cumartesi
|04:00
|05:41
|12:59
|16:51
|20:08
|21:41
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