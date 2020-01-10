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Engin ÖZMEN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)
Haber Giriş: 10.01.2020 - 11:11,Son Güncelleme:/

Eskişehir'de, Porsuk Çayı buz tuttu

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Eskişehir'de, Porsuk Çayı buz tuttu

ESKİŞEHİR'de hava sıcaklığı, eksi 5 dereceye düşerken, Porsuk Çayı'nın kent merkezinden geçen bölümlerinde su yüzeyi, buz tuttu.

Eskişehir'de hava sıcaklığı, sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü. Soğuk hava nedeniyle Porsuk Çayı'nın kent merkezinden geçen bölümlerinde su yüzeyi, yer yer buz tuttu. Turistik amaçlı kullanılan tekne ve gondollar ile donma nedeniyle tura çıkılamadı. Kent sakinleri, cep telefonlarının kameralarıyla buz tutan Porsuk Çayı'nı fotoğrafladı.

Meteoroloji verilerine göre, Eskişehir'de hava sıcaklığı, 2 gün boyunca sıfırın altında 3- 4 derece olacak.

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