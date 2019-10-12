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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 12.10.2019 - 15:33, Son Güncelleme:

Eskişehir’de korkunç olay... Acılı baba konuştu

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Eskişehir’de korkunç olay... Acılı baba konuştu

Eskişehir’de eski eşi tarafından sokak ortasında satırla saldırıya uğrayan kadının sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Doktorlardan gelecek güzel haberi bekleyen acılı baba, “Bununla çok mahkemelik olduk biz. Ben şikâyetçi oldum. Kızım şikâyetçi oldu. Çalıştığı iş yerinde kızımı rahatsız etti. Hem telefonla hem de taksiyle. Yolda, çarşıda, pazarda nerede gördüyse kızıma hakaretler etti. Aileme, bana, çocuklarıma hakaret etti. Bizi pompalı tüfekle vuracağını söyledi. ''

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  • Eskişehir’de korkunç olay... Acılı baba konuştu
  • Eskişehir’de korkunç olay... Acılı baba konuştu
  • Eskişehir’de korkunç olay... Acılı baba konuştu
  • Eskişehir’de korkunç olay... Acılı baba konuştu
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Olay, merkez Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 yıllık kocasından 1 yıl önce ayrılık kararı alan ve yaklaşık 6 ay önce boşanan Ayşe Tuba Arslan (45), mesai bitiminde evine dönmek için dolmuşa bindi.

Bu esnada eski eşini dolmuştan indiği yerde bekleyen daha önceden uzaklaştırma kararı bulunan Yalçın Özalpay (52), yanında taşıdığı satırla Arslan’a Atatürk Bulvarı üzerinde yürüdüğü esnada saldırdı.

Kafatası ve yüzünden derin yaralar alan Arslan’ın yardımına olayı gören çevredeki vatandaşlar koştu.

Zanlı, çevredekiler tarafından darp edildikten sonra polis ekiplerince gözaltına alındı.

İki çocuk annesi kadının sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Kentteki bir anaokulunda aşçı yardımcısı olarak çalışan ve iki çocuğu bulunan Arslan, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yoğun bakıma alındı.

Hastane bahçesinde kızından güzel bir haber bekleyen 68 yaşındaki baba Serdar Arslan, kızının sürekli rahatsız edildiğini belirtti.

Daha öncesinde Özalpay’ın kendilerini de pompalı tüfekle vuracağını söyleyerek tehditler ettiğini öne süren Arslan, daha öncesinde defalarca şikâyetçi olduklarını kaydetti.

Doktorlardan gelecek güzel haberi bekleyen acılı baba, “Bununla çok mahkemelik olduk biz. Ben şikâyetçi oldum.

Kızım şikâyetçi oldu. Çalıştığı iş yerinde kızımı rahatsız etti. Hem telefonla hem de taksiyle. Yolda, çarşıda, pazarda nerede gördüyse kızıma hakaretler etti. Aileme, bana, çocuklarıma hakaret etti. Bizi pompalı tüfekle vuracağını söyledi.

Bizi de tehdit ediyordu. Ben eve giderken camdan çıkıp bana hakaret etti. Nasıl bir insafsızsa ben ona hayvan bile diyemem. Ben hastayım. Daha 4 gün oldu safra kesemi aldılar.

Hastaneden yeni çıktım, bir de başıma bu geldi. Allah diyorum başka bir şey demiyorum. Eve geldim polisler gelip kapıyı açtı.

Benim içime şüphe düştü. Kızımı aradım telefona cevap vermedi. Bir daha aradım. Polis memuru ‘tıp fakültesine gelin’ dedi. Akşam saat 18.00 sularıydı.

Beyinde ödem oluşmuş. Beyinde kanama olmuş. Tansiyonu falan düşmüş. Kanın durmasını bekliyorlar. Yüzde yüz ölüm durumu var. Çünkü satırla kafasına iki sefer vurmuş ve beyin dışarı çıkmış.

Beyin hava alınca ödem oluşmuş. Yüzüne de satır vurmuş dudağına kadar. Elleri ve kolları paramparça.

Belki 20 kere şikâyet ettik. Sürekli git gel. Sürekli şikâyet ettik. Söylediği kelimeleri gidip inkâr ediyor. Şahidimiz olmadığı için takipsizlik kararı geliyor” ifadelerini kullandı.

İki çocuk annesi kadın, eski eşinin satırlı saldırısına uğradı
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