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    Eskişehir'de korkunç kaza

    DHA-AA
    20.06.2018 - 10:31 | Son Güncelleme:

    Eskişehir' in Sivrihisar ilçesi yakınlarında hafif ticari aracın bariyerlere çarpıp, savrularak yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

    Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Mustafa Canpolat idaresindeki 25 HD 441 plakalı hafif ticari araç, Sivrihisar-Eskişehir karayolunun 26. kilometresinde, önce refüjdeki demir bariyerlere, ardından da menfeze çarpıp devrildi.

    Kazada, Merve, Dursun, Ayşe, İkbal ve Erdal Canpolat olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Mustafa ve Tuğba Canpolat, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    Eskişehirde korkunç kaza

    Etiketler: trafik kazası , ölüm , son dakika , haberler
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