EskiÅŸehirâ€™de ilk sahur saat kaÃ§ta? 2018 imsakiye listesi

MÃ¼barek Ã¼Ã§ aylarÄ±n sonuncusu olan Ramazan ayÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ±na artÄ±k Ã§ok az zaman kaldÄ±. Ramazan ayÄ± 16 MayÄ±s 2018 tarihinde baÅŸlayacak. Ä°lk teravih namazÄ± da 15 MayÄ±s akÅŸamÄ± kÄ±lÄ±nacak. OruÃ§ vazifesini yerine getirmek isteyen EskiÅŸehirliler ÅŸimdiden iftar ve sahur saatlerini merak ediyor. Ä°ÅŸte Diyanet tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klanan 2018 imsakiye saatleri!
Â Ä°L Ä°L Ä°FTAR SAATLERÄ° Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINÂ
|Miladi Tarih
|Ä°msak
|Â
|GÃ¼neÅŸ
|Ã–ÄŸle
|Ä°kindi
|AkÅŸam
|YatsÄ±
|16 MayÄ±s 2018 Ã‡arÅŸamba
|03:53
|Â
|05:36
|13:00
|16:53
|20:13
|21:49
|17 MayÄ±s 2018 PerÅŸembe
|03:51
|Â
|05:35
|13:00
|16:53
|20:14
|21:50
|18 MayÄ±s 2018 Cuma
|03:50
|Â
|05:34
|13:00
|16:53
|20:15
|21:51
|19 MayÄ±s 2018 Cumartesi
|03:48
|Â
|05:33
|13:00
|16:54
|20:16
|21:53
|20 MayÄ±s 2018 Pazar
|03:47
|Â
|05:32
|13:00
|16:54
|20:17
|21:54
|21 MayÄ±s 2018 Pazartesi
|03:46
|Â
|05:32
|13:01
|16:54
|20:17
|21:56
|22 MayÄ±s 2018 SalÄ±
|03:45
|Â
|05:31
|13:01
|16:54
|20:18
|21:57
|23 MayÄ±s 2018 Ã‡arÅŸamba
|03:43
|Â
|05:30
|13:01
|16:55
|20:19
|21:58
|24 MayÄ±s 2018 PerÅŸembe
|03:42
|Â
|05:29
|13:01
|16:55
|20:20
|21:59
|25 MayÄ±s 2018 Cuma
|03:41
|Â
|05:29
|13:01
|16:55
|20:21
|22:01
|26 MayÄ±s 2018 Cumartesi
|03:40
|Â
|05:28
|13:01
|16:55
|20:22
|22:02
|27 MayÄ±s 2018 Pazar
|03:39
|Â
|05:28
|13:01
|16:56
|20:23
|22:03
|28 MayÄ±s 2018 Pazartesi
|03:38
|Â
|05:27
|13:01
|16:56
|20:23
|22:04
|29 MayÄ±s 2018 SalÄ±
|03:37
|Â
|05:26
|13:01
|16:56
|20:24
|22:06
|30 MayÄ±s 2018 Ã‡arÅŸamba
|03:36
|Â
|05:26
|13:01
|16:56
|20:25
|22:07
|31 MayÄ±s 2018 PerÅŸembe
|03:35
|Â
|05:26
|13:02
|16:57
|20:26
|22:08
|1 Haziran 2018 Cuma
|03:34
|Â
|05:25
|13:02
|16:57
|20:26
|22:09
|2 Haziran 2018 Cumartesi
|03:33
|Â
|05:25
|13:02
|16:57
|20:27
|22:10
|3 Haziran 2018 Pazar
|03:33
|Â
|05:24
|13:02
|16:57
|20:28
|22:11
|4 Haziran 2018 Pazartesi
|03:32
|Â
|05:24
|13:02
|16:58
|20:28
|22:12
|5 Haziran 2018 SalÄ±
|03:31
|Â
|05:24
|13:02
|16:58
|20:29
|22:13
|6 Haziran 2018 Ã‡arÅŸamba
|03:31
|Â
|05:23
|13:03
|16:58
|20:30
|22:14
|7 Haziran 2018 PerÅŸembe
|03:30
|Â
|05:23
|13:03
|16:58
|20:30
|22:15
|8 Haziran 2018 Cuma
|03:30
|Â
|05:23
|13:03
|16:59
|20:31
|22:16
|9 Haziran 2018 Cumartesi
|03:29
|Â
|05:23
|13:03
|16:59
|20:32
|22:17
|10 Haziran 2018 Pazar
|03:29
|Â
|05:23
|13:03
|16:59
|20:32
|22:17
|11 Haziran 2018 Pazartesi
|03:28
|Â
|05:22
|13:04
|16:59
|20:33
|22:18
|12 Haziran 2018 SalÄ±
|03:28
|Â
|05:22
|13:04
|17:00
|20:33
|22:19
|13 Haziran 2018 Ã‡arÅŸamba
|03:28
|Â
|05:22
|13:04
|17:00
|20:34
|22:19
|14 Haziran 2018 PerÅŸembe
|03:28
|Â
|05:22
|13:04
|17:00
|20:34
|22:20