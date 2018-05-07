EskiÅŸehirâ€™de ilk sahur saat kaÃ§ta? 2018 imsakiye listesi

EskiÅŸehirâ€™de ikamet eden vatandaÅŸlar, ilk sahura saat kaÃ§ta kalkacaklarÄ±nÄ± ÅŸimdiden araÅŸtÄ±rmaya baÅŸladÄ±. 2018 Diyanet takvimine gÃ¶re Ramazanâ€™da orucu en erken IÄŸdÄ±rlÄ±lar, en geÃ§ ise Ã‡anakkaleliler aÃ§acak. Peki EskiÅŸehirâ€™de ilk sahur saat kaÃ§ta? Ä°ÅŸte Diyanet Ä°ÅŸleri'nin aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± Ramazan Ä°msakiyesine gÃ¶re EskiÅŸehir sahur ve iftar saatleri!

MÃ¼barek Ã¼Ã§ aylarÄ±n sonuncusu olan Ramazan ayÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ±na artÄ±k Ã§ok az zaman kaldÄ±. Ramazan ayÄ± 16 MayÄ±s 2018 tarihinde baÅŸlayacak. Ä°lk teravih namazÄ± da 15 MayÄ±s akÅŸamÄ± kÄ±lÄ±nacak. OruÃ§ vazifesini yerine getirmek isteyen EskiÅŸehirliler ÅŸimdiden iftar ve sahur saatlerini merak ediyor. Ä°ÅŸte Diyanet tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klanan 2018 imsakiye saatleri!



Â Ä°L Ä°L Ä°FTAR SAATLERÄ° Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINÂ Miladi Tarih Ä°msak Â GÃ¼neÅŸ Ã–ÄŸle Ä°kindi AkÅŸam YatsÄ± 16 MayÄ±s 2018 Ã‡arÅŸamba 03:53 Â 05:36 13:00 16:53 20:13 21:49 17 MayÄ±s 2018 PerÅŸembe 03:51 Â 05:35 13:00 16:53 20:14 21:50 18 MayÄ±s 2018 Cuma 03:50 Â 05:34 13:00 16:53 20:15 21:51 19 MayÄ±s 2018 Cumartesi 03:48 Â 05:33 13:00 16:54 20:16 21:53 20 MayÄ±s 2018 Pazar 03:47 Â 05:32 13:00 16:54 20:17 21:54 21 MayÄ±s 2018 Pazartesi 03:46 Â 05:32 13:01 16:54 20:17 21:56 22 MayÄ±s 2018 SalÄ± 03:45 Â 05:31 13:01 16:54 20:18 21:57 23 MayÄ±s 2018 Ã‡arÅŸamba 03:43 Â 05:30 13:01 16:55 20:19 21:58 24 MayÄ±s 2018 PerÅŸembe 03:42 Â 05:29 13:01 16:55 20:20 21:59 25 MayÄ±s 2018 Cuma 03:41 Â 05:29 13:01 16:55 20:21 22:01 26 MayÄ±s 2018 Cumartesi 03:40 Â 05:28 13:01 16:55 20:22 22:02 27 MayÄ±s 2018 Pazar 03:39 Â 05:28 13:01 16:56 20:23 22:03 28 MayÄ±s 2018 Pazartesi 03:38 Â 05:27 13:01 16:56 20:23 22:04 29 MayÄ±s 2018 SalÄ± 03:37 Â 05:26 13:01 16:56 20:24 22:06 30 MayÄ±s 2018 Ã‡arÅŸamba 03:36 Â 05:26 13:01 16:56 20:25 22:07 31 MayÄ±s 2018 PerÅŸembe 03:35 Â 05:26 13:02 16:57 20:26 22:08 1 Haziran 2018 Cuma 03:34 Â 05:25 13:02 16:57 20:26 22:09 2 Haziran 2018 Cumartesi 03:33 Â 05:25 13:02 16:57 20:27 22:10 3 Haziran 2018 Pazar 03:33 Â 05:24 13:02 16:57 20:28 22:11 4 Haziran 2018 Pazartesi 03:32 Â 05:24 13:02 16:58 20:28 22:12 5 Haziran 2018 SalÄ± 03:31 Â 05:24 13:02 16:58 20:29 22:13 6 Haziran 2018 Ã‡arÅŸamba 03:31 Â 05:23 13:03 16:58 20:30 22:14 7 Haziran 2018 PerÅŸembe 03:30 Â 05:23 13:03 16:58 20:30 22:15 8 Haziran 2018 Cuma 03:30 Â 05:23 13:03 16:59 20:31 22:16 9 Haziran 2018 Cumartesi 03:29 Â 05:23 13:03 16:59 20:32 22:17 10 Haziran 2018 Pazar 03:29 Â 05:23 13:03 16:59 20:32 22:17 11 Haziran 2018 Pazartesi 03:28 Â 05:22 13:04 16:59 20:33 22:18 12 Haziran 2018 SalÄ± 03:28 Â 05:22 13:04 17:00 20:33 22:19 13 Haziran 2018 Ã‡arÅŸamba 03:28 Â 05:22 13:04 17:00 20:34 22:19 14 Haziran 2018 PerÅŸembe 03:28 Â 05:22 13:04 17:00 20:34 22:20