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    EskiÅŸehirâ€™de ilk sahur saat kaÃ§ta? 2018 imsakiye listesi

    HÃ¼rriyet Haber
    07.05.2018 - 16:02 | Son GÃ¼ncelleme:

    EskiÅŸehirâ€™de ikamet eden vatandaÅŸlar, ilk sahura saat kaÃ§ta kalkacaklarÄ±nÄ± ÅŸimdiden araÅŸtÄ±rmaya baÅŸladÄ±. 2018 Diyanet takvimine gÃ¶re Ramazanâ€™da orucu en erken IÄŸdÄ±rlÄ±lar, en geÃ§ ise Ã‡anakkaleliler aÃ§acak. Peki EskiÅŸehirâ€™de ilk sahur saat kaÃ§ta? Ä°ÅŸte Diyanet Ä°ÅŸleri'nin aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± Ramazan Ä°msakiyesine gÃ¶re EskiÅŸehir sahur ve iftar saatleri!

    MÃ¼barek Ã¼Ã§ aylarÄ±n sonuncusu olan Ramazan ayÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ±na artÄ±k Ã§ok az zaman kaldÄ±. Ramazan ayÄ± 16 MayÄ±s 2018 tarihinde baÅŸlayacak. Ä°lk teravih namazÄ± da 15 MayÄ±s akÅŸamÄ± kÄ±lÄ±nacak. OruÃ§ vazifesini yerine getirmek isteyen EskiÅŸehirliler ÅŸimdiden iftar ve sahur saatlerini merak ediyor. Ä°ÅŸte Diyanet tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klanan 2018 imsakiye saatleri!

    Â Ä°L Ä°L Ä°FTAR SAATLERÄ° Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINÂ

    Miladi TarihÄ°msakÂ GÃ¼neÅŸÃ–ÄŸleÄ°kindiAkÅŸamYatsÄ±
    16 MayÄ±s 2018 Ã‡arÅŸamba03:53Â 05:3613:0016:5320:1321:49
    17 MayÄ±s 2018 PerÅŸembe03:51Â 05:3513:0016:5320:1421:50
    18 MayÄ±s 2018 Cuma03:50Â 05:3413:0016:5320:1521:51
    19 MayÄ±s 2018 Cumartesi03:48Â 05:3313:0016:5420:1621:53
    20 MayÄ±s 2018 Pazar03:47Â 05:3213:0016:5420:1721:54
    21 MayÄ±s 2018 Pazartesi03:46Â 05:3213:0116:5420:1721:56
    22 MayÄ±s 2018 SalÄ±03:45Â 05:3113:0116:5420:1821:57
    23 MayÄ±s 2018 Ã‡arÅŸamba03:43Â 05:3013:0116:5520:1921:58
    24 MayÄ±s 2018 PerÅŸembe03:42Â 05:2913:0116:5520:2021:59
    25 MayÄ±s 2018 Cuma03:41Â 05:2913:0116:5520:2122:01
    26 MayÄ±s 2018 Cumartesi03:40Â 05:2813:0116:5520:2222:02
    27 MayÄ±s 2018 Pazar03:39Â 05:2813:0116:5620:2322:03
    28 MayÄ±s 2018 Pazartesi03:38Â 05:2713:0116:5620:2322:04
    29 MayÄ±s 2018 SalÄ±03:37Â 05:2613:0116:5620:2422:06
    30 MayÄ±s 2018 Ã‡arÅŸamba03:36Â 05:2613:0116:5620:2522:07
    31 MayÄ±s 2018 PerÅŸembe03:35Â 05:2613:0216:5720:2622:08
    1 Haziran 2018 Cuma03:34Â 05:2513:0216:5720:2622:09
    2 Haziran 2018 Cumartesi03:33Â 05:2513:0216:5720:2722:10
    3 Haziran 2018 Pazar03:33Â 05:2413:0216:5720:2822:11
    4 Haziran 2018 Pazartesi03:32Â 05:2413:0216:5820:2822:12
    5 Haziran 2018 SalÄ±03:31Â 05:2413:0216:5820:2922:13
    6 Haziran 2018 Ã‡arÅŸamba03:31Â 05:2313:0316:5820:3022:14
    7 Haziran 2018 PerÅŸembe03:30Â 05:2313:0316:5820:3022:15
    8 Haziran 2018 Cuma03:30Â 05:2313:0316:5920:3122:16
    9 Haziran 2018 Cumartesi03:29Â 05:2313:0316:5920:3222:17
    10 Haziran 2018 Pazar03:29Â 05:2313:0316:5920:3222:17
    11 Haziran 2018 Pazartesi03:28Â 05:2213:0416:5920:3322:18
    12 Haziran 2018 SalÄ±03:28Â 05:2213:0417:0020:3322:19
    13 Haziran 2018 Ã‡arÅŸamba03:28Â 05:2213:0417:0020:3422:19
    14 Haziran 2018 PerÅŸembe03:28Â 05:2213:0417:0020:3422:20
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