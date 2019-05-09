Eskişehir'de iftar saat kaçta yapılacak? İl il iftar saatleri (2019 imsakiye)
Eskişehir’in 9 Mayıs tarihli iftar saati, ezan vaktinin yaklaşmasıyla birlikte daha sık araştırılmaya başlandı. Oruçlarını açacakları saati merak eden ve iftar hazırlıklarını geciktirmek istemeyen Eskişehirliler, dördüncü günde ezanın saat kaçta okunacağını merak ediyor. Peki, Eskişehir için iftara ne kadar kaldı? Ramazan sayfamızda bulunan sayaçtan Eskişehir ve diğer illerin iftar saatini görüntüleyebilirsiniz.
Eskişehir merkezi ve ilçelerinde ikamet eden vatandaşlar, dördüncü gün iftarı için geri sayımını sürdürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2019 imsakiye tablosundan Eskişehir’in 29 günlük sahur ve iftar saatini paylaştı. Diyanet'in 9 Mayıs tarihli takvimine göre, Eskişehir’de dördüncü gün iftarı saat 20.06’da yapılacak. Aşağıdaki tablodan Eskişehir’e ait diğer günlerin iftar saatlerini inceleyebilirsiniz.
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|4
|09.05.2019
|04:03
|20:06
|21:38
|5
|10.05.2019
|04:02
|20:07
|21:40
|6
|11.05.2019
|04:00
|20:08
|21:41
|7
|12.05.2019
|03:59
|20:09
|21:43
|8
|13.05.2019
|03:57
|20:10
|21:44
|9
|14.05.2019
|03:56
|20:11
|21:46
|10
|15.05.2019
|03:54
|20:12
|21:47
|11
|16.05.2019
|03:53
|20:13
|21:48
|12
|17.05.2019
|03:52
|20:14
|21:50
|13
|18.05.2019
|03:50
|20:15
|21:51
|14
|19.05.2019
|03:49
|20:15
|21:53
|15
|20.05.2019
|03:47
|20:16
|21:54
|16
|21.05.2019
|03:46
|20:17
|21:55
|17
|22.05.2019
|03:45
|20:18
|21:57
|18
|23.05.2019
|03:44
|20:19
|21:58
|19
|24.05.2019
|03:43
|20:20
|21:59
|20
|25.05.2019
|03:41
|20:21
|22:00
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