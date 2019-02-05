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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
05.02.2019 - 10:22, Son Güncelleme:

Eskişehir'de halk otobüsü TIR'a çarptı: 1 ölü, 20 yaralı

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Eskişehir'de halk otobüsü TIR'a çarptı: 1 ölü, 20 yaralı

Eskişehir'de halk otobüsünün tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Serdar Ege yönetimindeki Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait 26 GA 295 plakalı halk otobüsü, Eskişehir-Ankara kara yolu Alpu Kavşağı yakınlarında, İlyas Yıldız'ın kullandığı 10 VV 356 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Şehir Hastanesi, Yunusemre Devlet Hastanesi ve Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, yaralıları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.

Ziyaretlerinin ardından Şehir Hastanesinde gazetecilere açıklama yapan Çakacak, çevre yolunun Eskişehir'e geliş istikametinde seyreden belediye otobüsünün, önünde dönüş yapan tıra çarptığını söyledi.

Yaralıların sağlık durumlarına değinen Çakacak, "Milletvekilimiz ve Sağlık Müdürümüzle yaralılarımızı ziyaret ettik. Şehir Hastanesinde 10, Yunusemre Devlet Hastanesinde 5 ve Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde de 5 yaralımız var. Yaralıları ziyaret ettik. Ağır yaralımız yok, müdahaleler devam ediyor, geçmiş olsun." dedi.

Vali Çakacak'a, ziyaretlerinde AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ile İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge eşlik etti.

Eskişehirde halk otobüsü TIRa çarptı: 1 ölü, 20 yaralı

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