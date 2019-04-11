Eskişehir'de FETÖ şüphelisi yakalandı
Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında özel sektör çalışanı Yasin A. hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Adresi tespit edilen şüpheli, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.
Örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu öne sürülen şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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