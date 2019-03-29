Eskişehir'de FETÖ şüphelisi yakalandı
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, kadın zanlı gözaltına alındı.
FETÖ'ye yönelik Konya'da yürütülen bazı soruşturmalar kapsamında, S.M. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Eskişehir'de gidebileceği adresler tespit edilen kadın zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan ve ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Konya'ya gönderilecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle