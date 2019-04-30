Eskişehir'de FETÖ operasyonu
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla aranan 2 zanlı yakalandı.
Eskişehir ve Şırnak Cumhuriyet başsavcılıklarınca, FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında, eski avukat R.U. ile astsubay emeklisi İ.H.P. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Adresleri tespit edilen zanlılar, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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