Eskişehir'de FETÖ operasyonu
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda iki şüpheli yakalandı.
Eskişehir ve Kocaeli'de yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütün kapatılan okullarında öğretmenlik yapan Hatice A. ve özel sektör çalışanı Raşit K. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Adresleri tespit edilen zanlılar, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları tespit edilen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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