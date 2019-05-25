Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
Eskişehir’de FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla aranan 4 zanlı gözaltına alındı
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla aranan 4 şüpheli yakalandı.
Ankara ve İzmir cumhuriyet başsavcılıklarınca, FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında, meslekten ihraç edilen şüpheliler S.G, F.Ö, H.H.G. ile M.K. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Adresleri tespit edilen zanlılar, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmaların sürdüğü kentlere gönderildi.
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