MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEskişehir'de dehşet... Tartıştığı kadını bıçakladı, kendisini de yaraladı!
GeriGündem Eskişehir'de dehşet... Tartıştığı kadını bıçakladı, kendisini de yaraladı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Engin ÖZMEN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)
09.12.2019 - 15:50, Son Güncelleme:

Eskişehir'de dehşet... Tartıştığı kadını bıçakladı, kendisini de yaraladı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eskişehir'de dehşet... Tartıştığı kadını bıçakladı, kendisini de yaraladı!

ESKİŞEHİR'de Mestan Yıldız (71), borç- alacak yüzünden tartıştığı Naime Karaaslan'ı (55) göğsünden bıçakla ağır yaraladı. Yıldız, aynı bıçakla kendisine zarar verdiği sırada polis ekiplerince yakalandı. Karaaslan ve Yıldız, hastaneye kaldırıldı.

8
  • Tartıştığı kadını bıçakladı, kendisini de yaraladı
  • Tartıştığı kadını bıçakladı, kendisini de yaraladı
  • Tartıştığı kadını bıçakladı, kendisini de yaraladı
  • Tartıştığı kadını bıçakladı, kendisini de yaraladı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, öğle saatlerinde, Odunpazarı ilçesine bağlı Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Mestan Yıldız, sokakta karşılaştığı Naime Karaaslan ile borç- alacak yüzünden tartışmaya başladı. Yıldız, bu sırada üzerinde taşıdığı bıçağı çıkarıp, Karaaslan'ı göğsünden yaraladı.

Yıldız, aynı bıçakla kendisine zarar verirken, çevredekilerin ihbarıyla gelen polis ekiplerince yakalandı. 

Yıldız ve Karaaslan, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Naime Karaaslan'ın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. 

Saldırgan Mestan Yıldız'ın ise Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle