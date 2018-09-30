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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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30.09.2018 - 11:42, Son Güncelleme:

Eskişehir'de bulundu! 200 bin yaşında...

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Eskişehir'de bulundu! 200 bin yaşında...

Eskişehir’in Han ve Seyitgazi ilçe sınırları içerisinde yer alan Yazılıkaya Midas Vadisi’nde 250-200 bin yıl öncesine ait taş alet ile Neolitik Dönem'e ait disk biçimli bir kazıyıcı bulundu. 

Yazılıkaya Midas Vadisi’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni ile başkanlığını Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Dr. Rahşan Tamsü Polat’ın yürüttüğü çalışmalar sürüyor. Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü denetiminde Eskişehir Anadolu Üniversitesi ile çeşitli üniversitelerin Arkeoloji Bölümü öğretim üyeleri ve Arkeoloji Bölümü öğrencilerinin katılımıyla arkeolojik yüzey araştırmaları gerçekleştiriliyor.

Eskişehirde bulundu 200 bin yaşında...

Araştırma Başkanı Tamsü Polat, 2015 yılında UNESCO’nun Dünya Mirası Geçici Listesi'ne giren "Dağlık Phrygia" bölgesi olarak adlandırılan alanda Phryg Uygarlığı’na ait kaya anıtlarının, yerleşimlerin ve kaya mezarlarının en anıtsal örneklerinin bulunduğu Yazılıkaya Vadisi’ndeki Akpara Kale çevresinde Alt Paleolitik Dönem’in en tipik aletlerinden oval iki yüzeyli alet bulunduğunu söyledi.

Vadideki bir diğer önemli kale olan Doğanlı Kale ve çevresinde yapılan araştırmalarda da Neolitik Dönem’e tarihlenebilecek disk biçimli kazıyıcı bulduklarını aktaran Polat, bu kazıyıcının en yakın benzerinin Seyitgazi ilçesi Bardakçı köyü sınırları içerisinde bulunan Keçicayırı yerleşiminde bulunduğunu belirtti. 

"Eskişehir ve çevresi için çok önemli bir keşif" 

Neolitik yaşam biçiminin "Bereketli Hilal" olarak adlandırılan bölgeden batıya ve oradan da Avrupa’ya yayılmasında önemli bir durak noktası olan Eskişehir'in tarihinin Yazılıkaya çevresinde tespit edilen bu buluntu ile biraz daha anlaşılır hale geldiğini belirten Polat, vadinin Alt Paleolitik Çağ’dan 250 bin ila 200 bin yıl öncesinden başlayarak sürekli yaşanılan bir yer olduğunun saptanmasının Eskişehir için çok önemli bir keşif olduğunu bildirdi.

2017 yılından itibaren disiplinler arası işbirliği ile gerçekleştirilen yüzey araştırmasında belgeleme çalışmaları yapıldığını söyleyen Polat, gerçekleştirdikleri tüm belgeleme çalışmalarının ve Yazılıkaya Midas Kale için oluşturdukları gezi güzergahının hazırladıkları www.midaskent.com isimli web sitesinde paylaşıldığını ifade etti.

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında gerçekleştirilen araştırmanın önemli bir etabının da vadide bulunan eşsiz kaya anıtlarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla koruma önlem planının oluşturulması olduğunu belirten Tamsü Polat, eserlerin bozulmaları ve yapılabilecek koruma çalışmalarının tespiti için de Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Restorasyon Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü uzmanlarının yerinde bizzat çalışmalar gerçekleştirdiğini kaydetti.

Polat, yeni araştırmalar ile tarihsel süreci bilinenden çok daha erkene gittiği saptanan vadide yeni Phryg kült anıtlarının yanı sıra, Hellenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait yeni yerleşimler ve nekropolis (mezarlık) alanları da saptandığını bildirdi. Polat, özellikle yoğun yerleşim gören Yazılıkaya Midas Kale’de kapsamlı arkeolojik kazıların yapılması gerekliliğinin ortaya çıktığını söyledi. 


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