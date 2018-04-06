Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Eskişehir’de acı bekleyiş...

    Eskişehir’de acı bekleyiş...

    İHA
    06.04.2018 - 10:38 | Son Güncelleme:

    Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde düzenlenen silahlı saldırının ardından cenazeleri alacak olan ailelerin acılı bekleyişi sürüyor.

    Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın
    • Eskişehir’de acı bekleyiş...
    • Eskişehir’de acı bekleyiş...
    • Eskişehir’de acı bekleyiş...
    • Eskişehir’de acı bekleyiş...

    Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesinde Volkan B.’nin silahlı saldırısı sonrasında öldürülen Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Arş. Gör. Yasir Armağan’ın otopsi işlemleri sona erdi. Cenazelerin bulunduğu ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi önünde aile ve yakınlarının acılı bekleyişi sürüyor. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı üniversitenin rektörlük binası önünde saat 11.00’de resmi tören düzenlenecek. Cenazeler, ardından memleketlerine uğurlanacak.

    Etiketler: üniversite , silahlı saldırı , cenaze , aileler , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri