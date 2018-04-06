Eskişehir’de acı bekleyiş...

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesinde Volkan B.’nin silahlı saldırısı sonrasında öldürülen Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Arş. Gör. Yasir Armağan’ın otopsi işlemleri sona erdi. Cenazelerin bulunduğu ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi önünde aile ve yakınlarının acılı bekleyişi sürüyor. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı üniversitenin rektörlük binası önünde saat 11.00’de resmi tören düzenlenecek. Cenazeler, ardından memleketlerine uğurlanacak.