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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Engin ÖZMEN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)
08.03.2019 - 10:48, Son Güncelleme:

Eskişehir kadınlar sayesinde daha temiz

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Eskişehir kadınlar sayesinde daha temiz

ESKİŞEHİR’de tarihi evlerin bulunduğu Odunpazarı ilçesinde sokakları 1'i çöp kamyonu şoförü, 4 kadın temizliyor. Turistlerin yoğun olduğu yerlerde temizlik yapan kadınlar, görenlerin büyük desteğini alırken, çöp kamyonunu kullanan Aysun Tabak, "Çalışanların kadın olması nedeniyle çevre ve çöp bilinci arttı" dedi.

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  • Eskişehir kadınlar sayesinde daha temiz
  • Eskişehir kadınlar sayesinde daha temiz
  • Eskişehir kadınlar sayesinde daha temiz
  • Eskişehir kadınlar sayesinde daha temiz
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Eskişehir’de Odunpazarı Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görevli biri çöp kamyonu şoförü 4 kadın, tarihi evlerin bulunduğu bölgenin temizliğinden sorumlu. Tüm gün sokak aralarında dolaşarak temizlik yapan kadınları görenler büyük destek verirken, kadın temizlik görevlileri nedeniyle çevre ve çöp bilinci de arttı.

'ESKİŞEHİR'DE HER İŞİ YAPAN KADINLARIMIZ VAR'

Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde 3 yıldır çöp kamyonu kullanan evli ve 2 çocuk annesi Aysun Tabak, kadın şoför görenlerin başlarda çok yadırgadığını ve şaşkın gözlerle baktıklarını söyledi. Kısa sürede herkesin kendisine alıştığını ve destek verdiğini ifade eden Tabak, "3 yıldır şoför olarak çalışıyorum. İlk başlarda herkes yadırgadı. Şimdi herkes alıştı. Herkes çok memnun, şaşırıyorlar. ‘Kadınların her işi yapabileceğini gösteriyorsunuz, bunun örneğisiniz’ şeklinde olumlu tepkiler alıyoruz. Odunpazarı bölgesi biz kadınlara emanet. Kadınlarımız temizlik işlerini yapıyor. Biz onların topladıkları çöpleri alıyoruz kamyonla. Kadınların çalışmasını herkes çok beğeniyor. Biz de bunun en güzel örneğiyiz. Başka şehirlerden gelenler bizim kamyon kullanırken fotoğraflarımızı çekiyorlar. Herkesin çok dikkatini çekiyor. Eskişehir bu konuda çok şanslı. Her işi yapabilen kadınlarımız var Eskişehir’de" diye konuştu.

'FOTOĞRAFIMIZI ÇEKİYORLAR'

Temizlik görevlilerinden 3 çocuk annesi Nur Ok (35) ise, 8 yıldır sokakta çalıştığını ve işini severek yaptığını ifade etti. Turistlerin yoğun olduğu tarihi evler sokağı temizliğinin kendilerine ait olduğunu anlatan Ok, "Odunpazarı bölgesinde sokakların temizliği bize ait. Gelen turistlerden çok güzel tepkiler alıyoruz, bizim fotoğraflarımızı çekiyorlar. Eşim de belediyede çalışıyor, bana çok destek oluyor. Kadınlar istedikten sonra her işi başarır. Başaramayacağımız bir iş olduğuna inanmıyorum" dedi.

‘SOKAKLARI TEMİZLEYİNCE HOŞUMUZA GİDİYOR’

Temizlik görevlilerinden evli ve 3 çocuk annesi olan Feride Toraman da yaptıkları işi sevdiklerini ve temiz sokakları gördüklerinde çok hoşlarına gittiğini anlatarak şunları söyledi:

"5 yıldır bu işi yapıyorum. Sokakları temizlediğimiz zaman hoşumuza gidiyor. İşimizi severek yapıyoruz. Evde de olduğu gibi temizlik yapmak çok güzel bir duygu. Temizlendiği zaman rahat oluyorsunuz. Ferah oluyor, güzel görünüyor. Kadınlar gününde de çalışıyorum. Biz her şeyden önce anneyiz, kadınız. Nasıl gece kalkıp bebeğinize bakmak zor gelmiyorsa, eviniz için bir şeyler yapıyorsanız, çocuğunuz için bir şeyler yapıyorsanız bu yaptığımız işte bizi mutlu ediyor. Eşimde her zaman bana destek oluyor. Tüm dünya kadınlarının kadınlar gününü kutluyorum. Kadın bir çerçeveye sığdırılamaz. Kadın her şeydir. Kadın dünyaya güneştir, atasına evlattır, kocasına eştir, arkadaştır, çocuğuna annedir, kadınsız bir dünya olamaz. Toprağa çiçektir, ağaca yapraktır. Aslında her gün dünya kadınlar günü olmalı."

‘ÇEVREM GÖRÜNCE GÜCÜME GİDERDİ’

Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde 5 yıldır çalışan 2 çocuk annesi Gülizar Sarıkoyun (45) ise ilk işe girdiğinde yakınlarının kendisini sokak süpürürken görmesinden rahatsız olduğunu ancak daha sonra bu duruma alıştığını söyledi. Çevreden çok destek gördüklerini ve çevre bilincinin arttığına dikkat çeken Sarıkoyun, "İlk girdiğim zaman çok zoruma gidiyordu. Dışarıda arkadaşlarım, çevrem gördüğü zaman çok gücüme gidiyordu. Ama sonra çalıştıkça çok memnun oldum. Anladım ki kötü bir iş yapmıyoruz. Helalimle çalışıp, evime ekmeğimi götürebiliyorum. Şehir dışından gelenler bizi görünce şaşırıyorlar. ‘Böyle bir iş yaptığınız için sizinle gurur duyuyoruz’ diyorlar. Biz de çok memnun oluyoruz, seviniyoruz" dedi.

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