Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nden Gazeteci Ayşenur Arslan açıklaması
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, Gazeteci Ayşenur Uyanık Arslan’ın gözaltına alındığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, “22 Mart günü bazı basın yayın organlarında Gazeteci Ayşenur Uyanık (Arslan)’ın Eskişehir Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gözaltına alındığına dair aslı olmayan haberlerin yayınlandığı görülmüştür. Emniyet güçlerimiz tarafından 22 Mart günü saat 19.00 sıralarında kendisine adli bir konu ile ilgili tebligat yapılmıştır. Gözaltına alındığına dair haberler tamamen asılsızdır” diye belirtildi.
Polis ekipleri otele gelerek ifadesine başvurulacağını tebliğ ettiği Arslan, "Ankara 40'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde Halkı kin ve nefretle suç işlemeye teşvik suçlamasından. Şimdi emniyete gideceğiz ondan sonra çözülmüş olacak" dedi.
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