Eskiş eşle yeni hayat

DANİİL Smirnova (33) ve Oksana Smirnova (29), 5 yıl önce Rusya’nın Sibirya bölgesinde evlendi. Çift, bir yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Bu sırada yaşadığı böbrek yetmezliği hastalığının tedavisi için birçok ülke gezen Daniil Simirnova, son çare olarak Türkiye’ye geldi. Annesinin böbreğini almaya hazırlanan genç adama bir darbe de tetkikler sırasında geldi. Testler sonucu annesinin kalın bağırsağında tümör olduğunu öğrenen genç adam yıkıldı. Daniil’in annesi tümörün alınması için ameliyat oldu. Hayal kırıklığını telefonda Rusya’daki eski eşi Oksana’ya anlatan Daniil hiç beklemediği bir teklifle karşılaştı. Eski eşine böbreğini vermek isteyen Oksana ilk uçakla Türkiye’ye geldi. Hızla tetkikleri yapılarak ameliyat masasına yatan Oksana, Daniil’e hem ikinci bir hayat hem de aşkı için yeni bir şans verdi.



AYRILIK BENİM HATAMDI

Tedavi için önce Almanya’ya gittiğini söyleyen Daniil Smirnova, “5 sene boyunca diyaliz tedavisi görmeden bugüne kadar geldim. Son zamanlarda kreatin çok yüksek olduğu için nakil olmam gerektiği söylendi. Araştırmalarım sonucunda Türkiye’ye geldim. Annem bana böbreğini verecekti. Tahlillerde annemin kalın bağırsağında bir tümör olduğu ortaya çıktı. Bütün planlarım yarım kaldı” dedi.



Bir sene önce kendi hatası yüzünden eşinden ayrıldığını anlatan Smirnova, “Annemin hastalığı çıkınca durumu eski eşime anlattım. Bana böbreğini vermeyi teklif etti, apar topar İstanbul’a geldi. Hemen tahliller yapıldı ve böbreği uyumlu bulundu. Yaşadıklarımdan sonra fark ettim ki o benim hayatıma devam edeceğim tek kişi. Tekrar evlenip çocuk sahibi olmak istiyorum” diye konuştu.







Oksana Smirnova da eski eşinin sağlığına kavuşmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi: “Şu anda çok iyi hissediyorum. Mutluyum, heyecanlıyım. Birbirimiz olmadan yaşayamayacağımızı fark ettik ve tekrar evlenmeye karar verdik.”



SAYEMİZDE BİR ARAYA GELDİLER

ESKİDEN Türklerin nakil için Rusya’ya gittiklerini belirten Medicana International İstanbul Hastanesi Böbrek Nakli Bölümü Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer “Bu Türk tıbbının başarısı. Hem anne ve oğlunun hayatını kurtardık hem de bir aile sayemizde yeniden bir araya geldi” dedi. Operasyonu gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Muzaffer Sarıyar “Türkiye’de yüzde 20 kadavradan, yüzde 80 canlıdan alınan böbrekle nakil yapılıyor. Keşke daha çok organ bağışı olabilse de kadavradan nakil yapabilsek” diye konuştu.



