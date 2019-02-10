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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.02.2019 - 16:01, Son Güncelleme:

Eskimoların kar kalıplarından yaptıkları eve ne ad verilir?

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Eskimoların kar kalıplarından yaptıkları eve ne ad verilir?

Eskimoların barınakları olarak bilinen İglo evler, yüz yıllardır kullanımda yer almaktadır. Karla yapılan bu evler, rüzgarı kestiği için içi dış sıcaklığa göre daha iyi olan İglo evler, günümüzde çağdaş malzemelerle de yapılabilmektedir. İşte, Eskimoların kar kalıplarından yaptığı ev olan İglo hakkında bazı bilgiler

Arktik bölgelerde yaşayan İnuit ya da bilinen adıyla Eskimoların sıkça kullandığı bir yöntem olan İglo evler, kar kalıplarının birleşmesiyle oluşmaktadır. Peki, İglo ev nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Eskimolar yaz aylarını hayvan derilerinden yapma çadırlarda, kış aylarını da taş ve çevredeki başka malzemeler kullanılarak yapılmış evlerde geçirirler. Kardan yapılmış iglolar, yalnızca bazı bölgelerde yaşayan Eskimolarce kullanılır. Avlamak amacıyla ailece yolculuğa çıkıldığında, geçici olarak barınmak için kardan iglu yaparlar. Ancak, günümüzde Eskimolar de modern bir yaşam tarzını benimsemeye başladıkları için, ev yapımında artık daha çok metal gibi çağdaş malzemeler kullanılmaktadır

İGLO EV NASIL YAPILIR?

Üzerine basıldığında ayak izinin bile çıkmayacağı kadar sert kar yapısına ihtiyaç vardır.

Kar ytong tuğla sertliğinde olmalıdır. Ezip sertleştirmek hem yorucu hem de zaman alıcıdır.

İdeal bir iglo yapımı bir gün sürebilir.

İglo açık arazilere yapılmalıdır. Kar birikmesi igloyu yıkabilir.

İki kişi için 3 m çapında yuvarlak bir çizgi çekip burayı 1 m derinlikte kazın.

İglonun tabanı ve bir üst sırası içinbüyük, uzun kar bloklarını seçin. 

İglo yaparken çıkacağınız katlar spiral bir şekilde açı yaparak, içeri eğimli yükselsin.

En zor kısım tepedeki, birleşim noktasıdır. Şayet açık kalan yerler kalırsa buraları bez ile kapatabilirsiniz.

Diğer açıklar kar ile kapatılabilir.

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