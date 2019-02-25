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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

"Eskiden ittifaklar seçimden sonra olurdu... Bu konuda da devrim yaptık"

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"Eskiden ittifaklar seçimden sonra olurdu... Bu konuda da devrim yaptık"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Türkiye’de eskiden ittifaklar seçimden sonra kurulurdu. Bu konuda da devrim yaptık. Millet sandığa kimin kiminle gittiğini biliyor” dedi. Kayseri’de dün vatandaşlara “Biri denizi getireceğini söylemişti, getiremediler. Biz deniz gibi baraj getirdik” diye seslenen Erdoğan, Kayseri ve Hatay mitinglerinde özetle şu mesajları verdi:

DERSİNE İYİ ÇALIŞ

“31 Mart’ta fitne oyunlarını bir kez daha bozuyor muyuz? MHP’li kardeşlerime sesleniyorum: Bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bu birlikteliğimiz zillet ittifakını çökertecek. Onları nasıl terör örgütlerinin açtıkları çukurlara gömdüysek, şimdi de sandıklara gömmeye hazır mıyız? ‘Bütün piknik alanları zaten milletin bahçesi, neden ayrımcılık yapıyorsunuz’ diyor bir CHP’li aday, hem de İstanbul’un adayı. Bu işten anlamıyor. Dersine iyi çalış, öğren de gel. Park alanlarını, ormanlık alanları millet bahçesi ile karıştırıyor bu zavallılar. Bu millet millet, zillet değil. Buraya milletin her ferdi gelebilir.

Eskiden ittifaklar seçimden sonra olurdu... Bu konuda da devrim yaptık

Erdoğan, Kayseri Havalimanı’nda çocuklarla fotoğraf çektirdi.

HASTANELER ŞİFAHANE

Geçenlerde Ankara’da bir hasta gelmiş ve bir günlük stent takma olayı. Hasta, doktora demiş ki ‘Hocam ben burada bir 3-4 daha gün kalayım’. ‘Yav demiş senin işin bitti, evine gönderelim seni.’ İşte bu hastanelerimiz gerçek şifahane oldu. Bay Kemal SSK Genel Müdürü olduğu zaman bu hastanelerin durumu neydi? Bu rezilliği görüyor musunuz Bay Kemal; sen busun bu. Ben bunları artık konuşmaktan bıktım, millete havale ediyorum. 31 Mart’ta CHP, bu Kılıçdaroğlu ve onun terör örgütünün destekçisi olan parti ile nasıl sırt sırta girdiğini gösterelim. 35 gün kaldı, çok çalışacağız değil mi? Dinlediklerinizi bilmeyenlere, duymayanlara anlatıyoruz değil mi?
Türkiye’de siyasi partiler eskiden ittifaklar, koalisyonlar kurardı, ama ittifaklar seçimden sonra kurulurdu. Seçimde partiler birbirlerini kıyasıya hırpalar, sonra birlikte çalışmanın yollarını ararlardı. Bu konuda da devrim yaptık. Millet sandığa kimin kiminle gittiğini biliyor. Siyasetin mecrasını toptan değiştirerek, ittifakı seçim öncesine aldık. Bunu ülkemizin son 5-6 yılda yaşadığı hadiseler kaçınılmaz hale getirmiştir.

OYUNU BOZDUK

Hak ve özgürlüklerin genişletilmesi, özellikle de başörtüsü konusunda Meclis’te yaptığımız çalışmalarda, anayasa değişikliklerinde yine Cumhur İttifakı vardı. ‘411 el kaosa kalktı’ manşeti atmışlardı, işte o 411 el aslında ne diyordu? Cumhur İttifakı diyordu. Cumhurbaşkanlığı seçimini 367 garabetiyle kaosa çevirmeye çalışanların oyununu yine aynı ittifakla bozduk. Biz Cumhur İttifakı’nı pazara kadar değil mezara kadar kurduk inşallah. Bunu 15 Temmuz’da gördünüz, 7 Ağustos’ta Yenikapı ruhu olarak yine gördünüz.”

ZAFERLE ÇIKMAMIZ GEREKİYOR

“Terörle mücadeledeki başarılarımızın çok daha ileriye taşınması için Cumhur İttifakı olarak 31 Mart’ı da başarıyla atlatmamız gerekiyor. Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölgeler kurup Suriyeli muhacirleri tekrar vatanlarına huzuru kalple geri döndürmek için de 31 Mart’tan büyük bir zaferle çıkmamız gerekiyor. Bu seçimlerden de alnımızın akıyla çıkacak ve 2023’e kadar enerjimizin tamamını yapısal reformlara vereceğiz.”

CHP İSTİKLAL MARŞIMIZI SÖYLEMEYENLERLE İTTİFAK HALİNDE

“MHP ile Cumhur İttifakı’nı kurduk. Biz Yemen türkülerini hüzünle söylerken zaten ittifak içindeydik. İstiklal Marşımızı aynı kararlılıkla okuyorduk. Bölücü terör örgütü ile yaptığımız mücadelede de bu ittifak adı konmamış olsa da hep vardı. Şu an bu CHP kiminle ittifak halinde? CHP, İstiklal Marşımızı söylemeyenlerle ittifak halinde, bizim bayrağımızı kongrelerinde duvara asmayan bu BDP, HDP ile beraber. İYİ Parti de ne yazık ki bunlarla beraber, biz buna üzülüyoruz. Kim kiminle yürüyor bu önemli. Söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu.

KÜRDİSTAN DİYE BİR BÖLGE VAR MI

(HDP Eş Başkanı Sezai Temelli’nin ‘Kürdistan’da kazanacağız’ açıklamasını hatırlatarak) “Geçen gün şu an beraber oldukları partinin eş başkanı ne diyor; ‘Biz Kürdistan’da oylarımızı HDP’ye vereceğiz’. Kardeşlerim Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bay Kemal bu açıklamayı yapanlarla nasıl oluyor da beraber yürüyor? Bu İYİ Parti nasıl oluyor da bu ülkeyi bölmek isteyenlerle beraber yürüyor? Hale bak, ondan sonra ‘Batı’da da AK Parti ve MHP’yi yok etmek için çalışacağız’ diyor. Öyleyse biz daha çok çalışıp bunları sandığa gömeceğiz. 31 Mart’ta gelin bunlara dersini toptan verelim.”

KANAAT ÖNDERLERİYLE BULUŞACAK

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı’nda Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden kanaat önderleri ve aşiret liderleriyle bir araya gelecek. Edinilen bilgiye göre, toplantıya bölgedeki üniversitelerde görev yapan öğretim görevlileri de katılacak. Görüşmenin ana gündem maddesi terörle mücadele ve yerel seçimler olacak. Kanaat önderlerine terörün taban bulmaması için etkin rol oynamaları gerektiği mesajı verecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde sandıklarda baskı, sindirme ve tehditlere karşı dikkatli olunması uyarısında bulunacak.

 

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