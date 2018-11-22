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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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AA
22.11.2018 - 13:48, Son Güncelleme:

Son dakika: İlk karar çıktı! Eski yargıtay üyesine FETÖ'den hapis cezası

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Son dakika: İlk karar çıktı! Eski yargıtay üyesine FETÖ'den hapis cezası

Eski yüksek yargıçların Yargıtay'da yargılandığı davada ilk karar çıktı. Eski Yargıtay üyesi Şuayip Şen'e, "FETÖ üyeliğinden" 7,5 yıl ceza verildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, eski Yargıtay üyesi Şuayip Şen, hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, Şen ile avukatı ve yakınları katıldı.  Esas hakkındaki savunmasını yapması için söz verilen Şuayip Şen, ByLock kaydının bulunmadığını, Yargıtay üyeliği yaptığı beş yıllık sürede terörist başının ve terör örgütünün talimatını almadığını, iradesini terörist başına teslim etmediğini savundu. 

Bank Asya'da eşi ve kendisi adına hesabı bulunduğu iddiasını kabul eden Şen, faiz yemeyi sevmediği için eşiyle tasarruflarını Bank Asya gibi bankalara yatırdıklarını iddia etti. Sanık Şen, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in Bank Asya'ya para yatırılması talimatından haberinin olmadığını da ileri sürdü. 
Yargıtay üyeliği görevi boyunca örgüt üyesi olarak tehlike oluşturacak bir eylem içinde bulunmadığını, bu yöndeki bir kararda imzasının olmadığını savunan Şuayip Şen, "Bu lanet olası terör örgütünün bu derece silahlı ve tehlikeli olduğunu bildiğim nasıl iddia edilebilir?" dedi. 

Sanık Şen, hükümle birlikte tahliyesine karar verilmesini isteyerek, "Adaletinize güveniyorum." diye konuştu. 

Sanık avukatının da esas hakkındaki savunmasını tamamlamasının ardından sanık Şen'e son sözü soruldu. Şen, "Savunmamı tekrarlıyorum, tahliyemi talep ediyorum" dedi. Duruşmaya karar arası verildi. 

Karar oy birliğiyle alındı 

Aranın ardından toplanan Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyeti, yaklaşık 1 yıldır süren yargılamalarda ilk kararını açıkladı.  Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanı Burhan Karaloğlu'nun açıkladığı heyetin oy birliğiyle aldığı karara göre, sanık Şuayip Şen'e, "FETÖ terör örgütü" üyeliği suçunun sabit olduğu gerekçesiyle Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi uyarınca alt sınırdan uzaklaşarak 6 yıl hapis cezası verildi.  Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza 9 yıla çıkarıldı.  Sanığın duruşmalardaki iyi hali göz önünde bulundurularak TCK'nin 62/1. maddesi uyarınca cezasında altıda bir oranında indirim yapıldı. Böylece sanığa, 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmesi kararlaştırıldı. 

Sanığın tutuklu bulunduğu sürenin infazından düşülmesine, sanık hakkında denetimli serbestlik hükümlerinin uygulanmasına da karar verildi. Tutukluluk şartlarının devam ettiğine hükmeden heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.  Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek. 

Savcılık 15 yıla kadar hapis istemişti 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca Şen hakkında hazırlanan mütalaada, Şen'e, terör örgütü üyeliğinden 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi istenmişti. 
Sanığın eğitim düzeyi, sahip olduğu sosyo-kültürel birikimi, yaptığı görev nedeniyle edindiği mesleki bilgi ve tecrübeleriyle örgütteki konumu itibarıyla bu oluşumun bir silahlı terör örgütü olduğunu bilebilecek durumda olduğu belirtilen mütalaada, sanık Şen hakkında TCK'nin "hata" hükümlerinin uygulanmaması, hapis cezasının alt sınırdan uzaklaşılarak verilmesi talep edilmişti. 

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