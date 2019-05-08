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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
08.05.2019 - 16:03, Son Güncelleme:

Son dakika: Eski Yargıtay ve YSK üyesi İbrahim Zengin'e FETÖ üyeliğinden hapis

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Son dakika: Eski Yargıtay ve YSK üyesi İbrahim Zengin'e FETÖ üyeliğinden hapis

Eski Yargıtay ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyesi İbrahim Zengin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Zengin ile avukatı katıldı.
Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Zengin, örgüt evlerinde kalmadığını, örgüt toplantılarına da katılmadığını iddia etti.

YSK üyeliğine Yargıtay Genel Kurulunca seçildiğini belirten Zengin, "Gizli yapılan oylama sonucu, Yargıtay üyelerinin çoğunluğunun oyunu alarak YSK üyeliğine getirildim. Örgüt talimatıyla YSK üyeliğine seçilmedim, aday olmadım. YSK üyeliğim süresince de hukuka aykırı, şaibeli, şüpheli bir işlemime, davranışıma rastlanmaz." dedi.

FETÖ'nün şifreli haberleşme ağı ByLock kullanıcısı olmadığını öne süren Zengin, hakkındaki tanık ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Meslek hayatı boyunca hukuka aykırı iş ve işlem yapmadığını savunan Zengin, FETÖ'ye yardım da etmediğini, suçsuz olduğunu belirterek, beraatini istedi.
Zengin ve avukatının savunmasının ardından duruşmaya ara verildi.

KARAR

Daha sonra Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık eden Daire Üyesi Fevzi Yıldırım tarafından okundu.

Karara göre, sanık İbrahim Zengin'e, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşılarak 9 yıl hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza, 13 yıl 6 aya çıkarıldı.

Sanığın duruşmalardaki hal ve tavırları nedeniyle TCK'nin 62. maddesindeki indirim uygulanarak, ceza 12 yıla düşürüldü. Mahkeme heyeti sanık İbrahim Zengin'in tutukluluk halinin devamına da hükmetti.

Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

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