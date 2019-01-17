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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
17.01.2019 - 16:22, Son Güncelleme:

Eski Yargıtay üyesinin cezası belli oldu

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Eski Yargıtay üyesinin cezası belli oldu

Eski Yargıtay üyesi Nuri Güleç, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Güleç'in hükümle birlikte tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak adli kontrol şartıyla tahliye edilmesi kararlaştırıldı.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanık eski Yargıtay üyesi sanık Nuri Güleç, avukatı ve yakınları katıldı. 
Esas hakkındaki savunmasını yapması için söz verilen Güleç, kendisine yönelik suçlamaları reddetti.

FETÖ üyesi olmadığını ve Yargıtaya liyakatı kapsamında seçildiğini öne süren Güleç, devlete ihanet etmediğini, suçsuz olduğunu savundu. 
Savunmasının ardından son sözleri sorulan Güleç, beraatini istedi.

KARAR

Aranın ardından toplanan heyet tarafından alınan karar, heyete başkanlık eden Yargıtay 9. Ceza Üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından okundu. 
Karara göre, sanık Nuri Güleç'e, "FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçundan Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 6 yıl hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza yarı oranında artırılarak 9 yıla çıkarıldı. 

Sanığın duruşmalardaki iyi hali göz önünde bulundurularak TCK'nin 62. maddesi uyarınca cezasında altıda bir oranında indirim yapıldı ve cezası 7 yıl 6 aya indirildi. 

Güleç'in tutuklu bulunduğu sürenin infazından düşülmesine, hakkında denetimli serbestlik hükümlerinin uygulanmasına karar verildi. 

Tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesi kararlaştırıldı. Sanığa, yurt dışına çıkış yasağı ve ayda bir kolluk birimine imza verme şartı getirildi. 

Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek. 

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