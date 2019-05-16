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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
16.05.2019 - 11:17, Son Güncelleme:

Eski Yargıtay üyesine 7,5 yıl hapis

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Eski Yargıtay üyesine 7,5 yıl hapis

Eski Yargıtay üyesi Mahmut Kış'a, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonunda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Kış ve avukatı katıldı.

Duruşma savcısı Mehmet Tetik, önceki celse verilen ve sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsinin istendiği esas hakkındaki görüşü tekrarladığını bildirdi.

Bunun üzerine esas hakkındaki savunmasını yapan Kış, darbe girişimini kastederek, "Böyle menfur bir girişimde bulunanları tasvip etmem mümkün değil. Bu menfur girişimin en büyük mağdurlarından biri oldum, hayatım ve işim elimden alındı." dedi.

FETÖ üyesi olduğuna yönelik bazı eski yargı mensuplarının beyanlarını kabul etmeyen Kış, "Şüpheli birkaç kişinin, belki de suçtan kurtulmaya dönük iddiaları." ifadesini kullandı.

Hiçbir terör örgütüne üye olmadığını, gayri meşru hiçbir yapı içinde yer almadığını savunan Kış, beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatı Özgür Koçum da müvekkilinin beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, müzakereye çekildikten sonra hükmü açıkladı.

Buna göre Kış, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca, alt sınırdan uzaklaşılarak önce 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın duruşmalardaki durumunu dikkate alan heyet, "takdiri indirim" ile cezayı 7,5 yıla indirdi.

Savcının esas hakkındaki görüşünde Kış'ın, FETÖ içinde yer aldığı, örgütün talimatıyla Yargıtay üyeliğine seçildiği, ByLock kullandığı, örgütün eğitim biriminin çocuğuyla ilgilendiği belirtilmişti.

Kış'ın örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu, sıkı disiplinle FETÖ'nün stratejisi, yapılanması, faaliyetleri ve amacı doğrultusunda hareket ettiği kaydedilen görüşte, "silahlı terör örgütü üyesi" olmak suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenmişti.

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