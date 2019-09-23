Eski Yargıtay üyesi Önder Aytaç'a FETÖ'den hapis cezası

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEski Yargıtay üyesi Önder Aytaç'a FETÖ'den hapis cezası
GeriGündem Eski Yargıtay üyesi Önder Aytaç'a FETÖ'den hapis cezası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
23.09.2019 - 14:30, Son Güncelleme:

Eski Yargıtay üyesi Önder Aytaç'a FETÖ'den hapis cezası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eski Yargıtay üyesi Önder Aytaç'a FETÖ'den hapis cezası

Yargıtay ve Danıştay'a seçilecek Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin belirlendiği 2011'deki toplantıları organize ettiği belirtilen eski Yargıtay üyesi Önder Aytaç'a, 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Aytaç'ın, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince yargılanmasına devam edildi. Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Aytaç ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Aytaç, örgüt üyesi olmadığını öne sürdü.

FETÖ üyeliğinden 15 yıl hapis cezası alan eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Sekreteri Mehmet Kaya'nın evinde 2011'de yapılan ve Yargıtay ile Danıştaya seçilecek örgüt mensuplarının belirlendiği toplantıları organize edenler arasında bulunan Aytaç, ByLock kullandığına yönelik tespitleri reddetti.

Örgütün sözde "Yargıtay İstişare Heyeti"nde de bulunan Aytaç, kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliğine (YARSAV) örgüt talimatıyla üye olmadığını iddia etti.

Aytaç, aleyhindeki tanık beyanlarını da kabul etmeyerek, suçsuz olduğunu savundu.

Sanık Önder Aytaç ve avukatının savunmalarını tamamlamaları üzerine duruşmaya ara verildi.

Karar

Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık yapan daire üyesi Fikret Demir tarafından açıklandı.

Önder Aytaç'a, FETÖ üyeliğinden Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 9 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca cezayı 13 yıl 6 aya çıkardı.

TCK'nin 62. maddesindeki indirimi uygulayarak cezayı 11 yıl 3 aya indiren mahkeme heyeti, Aytaç'ın tutukluluk halinin devamına da hükmetti.
Karara karşı temyiz yolu açık bulunuyor. Temyize gidilmesi halinde istemi Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
'Abi'sini cezaevinde böyle susturdular!
Kuzey Irak'ta teröristlerden hain tuzak: 2 asker şehit
Yargıtay tecavüzcü Rıdvan’ı sordu... 2.5 yıldır nerede!
'Eve geldiğimizde korkunç manzarayla karşılaştık'