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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA (AA)
25.02.2019 - 17:47, Son Güncelleme:

Eski Yargıtay üyesi Mustafa Akkuş'a 10 yıl hapis 

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Eski Yargıtay üyesi Mustafa Akkuş'a 10 yıl hapis 

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Yargıtay üyesi Mustafa Akkuş'u FETÖ üyeliğinden 10 yıl 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı.

Eski Yargıtay üyesi Mustafa Akkuş'a, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 10 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası verildi.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.     

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, sanık Akkuş tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, Akkuş'un avukatları da hazır bulundu.     

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Akkuş, örgüt üyeliği iddialarını reddetti.     

Akkuş, savunmasının ardından son sözleri sorulması üzerine, suçsuz olduğunu belirterek beraatini istedi.     

KARAR

Aranın ardından toplanan heyet tarafından alınan karar, heyete başkanlık eden Yargıtay 9. Ceza Üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından okundu.     

Karara göre, sanık Akkuş'a "FETÖ'ye üye olmak" suçundan Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşılarak 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.     

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza yarı oranında artırılarak 10 yıl 15 aya çıkarıldı.     

Sanığın duruşmalardaki iyi hali nedeniyle TCK'nin 62. maddesindeki indirim uygulanarak ceza 10 yıl 3 ay 22 güne indirildi.     

Mahkeme heyeti, Akkuş'un tutukluluk halinin devamına da hükmetti.     

Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.     

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