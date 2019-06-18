Eski yarbay sanık kod adına kadar itiraf etti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEski yarbay sanık kod adına kadar itiraf etti
GeriGündem Eski yarbay sanık kod adına kadar itiraf etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
18.06.2019 - 12:49, Son Güncelleme:

Eski yarbay sanık kod adına kadar itiraf etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eski yarbay sanık kod adına kadar itiraf etti

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında şube müdürüyken ihraç edilen eski yarbay Murat K, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği iddiasıyla yargılandığı davada, örgütle 1988 yılında ortaokuldayken tanıştığını ve örgüt içindeki kod adının "Serkan" olduğunu kaydetti.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Murat K. ve avukatı katıldı.

Örgüt üyesi olduğunu kabul eden, ancak herhangi bir suç işlemediğini savunan Murat K, darbe girişimine karışmadığını ileri sürdü.

Terör örgütüyle 1988 yılında ortaokuldayken ders çalışmak için gittiği evlerde tanıştığını, üniversite öğrencilerinin kendisine ders verdiğini ifade eden Murat K, Deniz Lisesini kazandıktan sonra yapıyla iletişiminin kesildiğini, Deniz Harp Okulu 3. sınıfta arkadaşları vasıtasıyla örgütle tekrar irtibata geçtiğini aktardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yaptığı sırada örgüt içinde mahrem imam konumunda bulunan Muharrem Çalışkan'a tabi olduğunu aktaran Murat K, 1996 yılına kadar bu mahrem imama bağlı kaldıktan sonra 1996-97 yıllarında İstanbul'da başka bir mahrem imama teslim edildiğini bildirdi.

Daha sonra Gelibolu'ya tayin olduğunu ve kendisinden Tayfun Yeşildağ adlı mahrem imamın sorumlu olduğunu bildiren Murat K, İzmir'e tayin olduğunda Alaaddin Ödemiş ile tanıştırıldığını, 2004 yılında Erdek'te görevliyken Bandırma Meslek Lisesinde öğretmen olan Suat Yumuşak'ın kendisinden sorumlu olduğunu dile getirdi.

Genelkurmay Başkanlığına tayin olduğunu, burada Mustafa isimli kişiyle görüştürüldüğünü aktaran Murat K, Ankara'da, Dışişleri Bakanlığında uzman memur olan Cuma Cumbaz adlı mahrem imamın kendisinden sorumlu olduğunu kaydetti.

Darbeden sonra bu kişinin ankesörlü telefondan arayarak kendisiyle görüştüğünü ve darbeden sorumlu olmadıklarını söylediğini bildiren Murat K, mahrem imam ile darbenin ardından bir kez Gölbaşı'nda buluştuklarını söyledi.

Murat K, 15 Ocak 2018'de kendince muhasebe yaparak, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğüne teslim olduğunu anımsattı.

Örgütte mahrem abi konumunda bulunan kişilerin kendileriyle ankesörlü veya kontörlü telefonlar üzerinden görüştüğünü kabul eden Murat K, "Şayet görüşme yeri veya günü değişikliği olursa mahrem imam konumunda bulunan kişi bizi sabit telefondan arıyordu. Yılda bir veya iki kez bu şekilde görüşüyorduk. Örgüt kendilerini aramamalarını özellikle istedi." dedi.

Askerlerin örgüt içinde yönetici olarak tanımlanmadığı, hep öğrenci olarak kaldıklarını belirten Murat K, örgüt içindeki kod adının "Serkan" olduğunu belirtti.

Duruşma savcısının, yarbay rütbesine kadar muhakeme edip örgütten neden ayrılmadığını sorması üzerine Murat K, "Çocuk yaştan beni onlarla olduğumuz için onlara karşı aidiyet duygumuz vardı. Dini düşünceler... Onlara karşı mahcubiyet duygumuz da vardı. Güçlü bir zümreye tabi olmak hoşuma gitti. Minnet duygusuyla bunlardan ayrılmadım." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, beyanların ardından duruşmayı erteledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Yer Pendik… Dehşet evinden görüntüler ortaya çıktı
Anaokulunda istismar... İngiliz öğretmen kaçtı
Ameliyat oldu, hayatı kâbusa döndü! Nişanlısı terk etti, kız arkadaşı 'evlenmem' dedi...
Annenin çığlığı harekete geçirdi