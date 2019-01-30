‘Eski yaraları kaşımanın faydası yok’
CHP’nin İzmir büyükşehir belediye başkanı adayı Tunç Soyer, dün eşi Neptün Soyer’le birlikte, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nu makamında ziyaret etti. Konuklarını kapıda karşılayan Başkan Kocaoğlu, hep birlikte çalışıp başaracaklarını söyledi.
Bütün hedeflerinin İzmir’de CHP’nin iktidarını sürdürmek, daha fazla ilçe almak olduğunu aktaran Kocaoğlu, “Hepimize düşen görev, harç olup, bütün örgütü harekete geçirmek. Biz partimize yıllardan beri belediye başkan adayı olsak da olmazsak da çalıştık. CHP’nin bir neferi olarak nasıl çalıştıysak bundan sonra da öyle çalışacağız” dedi. Kocaoğlu’nun verdiği hizmetlere değinen Tunç Soyer ise “15 yıldır verdiğiniz emeklerle yola çıkarak, ileriye gitmeye çalışacağız. Şimdiye kadar demokrasinin en güzel örneklerini verdi İzmir. Bundan sonra son 2 ayda, tüm gücümüzle İzmir’in oy potansiyelini artıracak çalışmalar yapacağız. Size çok ihtiyacımız var. Sizsiz bu iş olmaz” diye konuştu.
Kocaoğlu ile yaklaşık yarım saat baş başa görüşen Tunç Soyer, çıkışta 12 Eylül döneminde askeri savcı olan babası üzerinden kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi.
Soyer, “Tamamen dış güçlerin içinde olduğu vahşi bir dönemdi, kırıcı ve üzücü bir dönemdi. Ama o dönem üzerinden bugüne dair bir şey çıkarmaya çalışmak, hiç doğru değil. Eski yaraları kaşımanın faydası yok. Bugün yepyeni bir Türkiye, yepyeni bir dünya, yepyeni bir kent için uğraşmak gerekiyor"
Yorumları Göster
Yorumları Gizle