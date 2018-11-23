Eski üyeye Yargıtay’dan ilk FETÖ mahkûmiyeti
ESKİ yüksek yargıçların yargılandığı yaklaşık bir yıldır Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nde süren davada dün karar verildi ve eski Yargıtay üyesi Şuayip Şen, FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm edildi.
Yargıtay’ın mahkûm ettiği ilk üyesi olan Şen, temyize gidebilecek. Daire, “Tecrübeleriyle örgütteki konumu itibarıyla bu oluşumun bir silahlı terör örgütü olduğunu bilebilecek durumda oldukları” tespiti yapılan eski yüksek hâkim Şen’e, TCK’nın “hata” hükümlerini uygulamadı. TCK’nın 30. maddesindeki, “İşlediği fiilin haksızlık oluşturduğu hususunda kaçınılmaz bir hataya düşen kişi, cezalandırılmaz” düzenlemesi yargılanan eski yüksek yargı mensupları için bu örnek karar ışığında uygulanmayacak. Hapis cezası ise alt sınırdan uzaklaşılarak verildi. Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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