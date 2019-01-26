Eski Türkiye güzelinin yatak odasını dinlemişler!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEski Türkiye güzelinin yatak odasını dinlemişler!
GeriGündem Eski Türkiye güzelinin yatak odasını dinlemişler!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
26.01.2019 - 10:14, Son Güncelleme:

Eski Türkiye güzelinin yatak odasını dinlemişler!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eski Türkiye güzelinin yatak odasını dinlemişler!

Manken Sinem Sülün’ün yatak odasına böcek yerleştiren eski kayınvalidesi ve kayınpederi, 2 yıl 6 ay 25 gün hapis cezasına çarptırıldı. Meraklı karı-koca hakkında yakalama kararı çıktı.

Miss Model of Turkey 2005 birincisi eski manken Sinem Sülün, 2013 yılında işadamı Mustafa Yüksel'le evlenmişti. Yatak odasındaki üçlü prizde böcek bulunca mahkemeye başvuran Sinem Sülün, kayınvalidesi ve kayınpederinden şikayetçi oldu.

Sabah’ın haberine göre; Yüksel Ailesi hakkında 'Kişiler arasında aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek' suçundan dava açıldı. Sülün, bu süreçte eşi Mustafa Yüksel'den boşandı. İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nce karara bağlanan davada, Sinem Sülün'ün eski eşi Mustafa Yüksel, kayınvalidesi Hikmet Birsen Yüksel ve kayınpederi Sami Yüksel, 'Zincirleme şekilde kişiler arasında aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek' suçundan 3'er yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

ERTELEMEYE RET

Yüksel Ailesi'nin avukatları, kararın iptal edilmesini ve suçsuz olduklarını ileri sürerek beraatlarını talep etti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını kaldırarak, eski eş Mustafa Yüksel'in beraatine karar verdi, kayınpeder Sami Yüksel ve kayınvalide Hikmet Birsen Yüksel'in cezasını ise iyi hal indirimi uygulayarak 2'şer yıl 6'şar ay 25'er güne düşürdü. Bu sırada Sülün'ün avukatı Bülent Ernas, "Genç bir kadın ve yeni evli olan Sülün'ün yatak odası, gizlice dinlenerek özel hayatına, en mahrem ve en özel alanına tecavüz edilmiştir" diyerek Yüksel Ailesi'ne 500 bin liralık tazminat davası açtı. Kararın kesinleşmesi sonrası, yeniden İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvuran kayınvalide Hikmet Birsen Yüksel ve kayınpeder Sami Yüksel, aldıkları hapis cezasının infazını ertelemek istedi. Fakat mahkeme, infazın ertelenmesi talebini reddetti. İnfaz erteleme süresi dolduğu için Yüksel Ailesi hakkında yakalama kararı çıktı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Serbest bırakılan Alparslan Kuytul tekrar tutuklandı

İzmir'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Poseidon direnemedi

Kayak merkezinde 70 kişi mahsur kaldı