Eski Türkiye güzeli restoranda yakalatmıştı! Tutuklandılar
Türkiye eski güzeli Sinem Sülün’ün, eski kayın pederi Sami Yüksel ile kaynanası Hikmet Birsen Yüksel, kesinleşen hapis cezaları nedeni ile tutuklandı. Yüksel çifti bu sabah cezaevine gönderildi. 2 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası alan çiftin 6 ay kadar tutuklu kalacakları belirtiliyor.
Sami Yüksel ve eşi Hikmet Birsen Yüksel, eski gelinleri Sinem Sülün’ün yatak odasına, böcek olarak tabir edilen dinleme cihazı koymakla suçlandı. Haklarında açılan davada ceza alan çifte verilen hapis cezası kararını Bölge Adliye Mahkemesi onadı. Kararın kesinleşmesi sonrası çift adına itiraz başvurusu yapıldı ancak sonuç değişmedi.
DÜN AKŞAM KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜLER
Kararın kesinleşmesi ile birlikte çift hakkında yakalama kararı çıktı. Konuya yakın bir kaynak, çiftin teslim olmak üzere İstanbul’a geldiğini ifade etti. Dün akşam Etiler’de gittikleri restoranda görülen çift, polis ekipleri eşliğinde karakola götürüldü.
6 AY TUTUKLU KALACAKLAR
Yüksel çifti bu sabah da tutukla kalacakları cezaevlerine gönderildi. Haklarında 2 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası verilen çiftin 6 aya yakın tutuklu kalmaları bekleniyor.
Yüksel çifti
RESTORANDA OLDUKLARINI İHBAR ETMİŞTİ
Dün akşam saatlerinde Etiler'deki bir restorana giden Yüksel çifti Sülün tarafından fark edilmişti. Sülün, durumu polise bildirmiş, restorana polis ekipleri gelmişti. Bu esnada Sülün ile Yüksel çiftinin yakınları arasında tartışma çıkmıştı. Sivil polis ekipleri, Yüksel çiftini araca bindirerek restorandan ayrılmıştı.
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