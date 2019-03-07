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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dinçer GÖKÇE-ÖZEL HABER
07.03.2019 - 13:29, Son Güncelleme:

Eski Türkiye güzeli restoranda yakalatmıştı! Tutuklandılar

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Eski Türkiye güzeli restoranda yakalatmıştı! Tutuklandılar

Türkiye eski güzeli Sinem Sülün’ün, eski kayın pederi Sami Yüksel ile kaynanası Hikmet Birsen Yüksel, kesinleşen hapis cezaları nedeni ile tutuklandı. Yüksel çifti bu sabah cezaevine gönderildi. 2 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası alan çiftin 6 ay kadar tutuklu kalacakları belirtiliyor.

Sami Yüksel ve eşi Hikmet Birsen Yüksel, eski gelinleri Sinem Sülün’ün yatak odasına, böcek olarak tabir edilen dinleme cihazı koymakla suçlandı. Haklarında açılan davada ceza alan çifte verilen hapis cezası kararını Bölge Adliye Mahkemesi onadı. Kararın kesinleşmesi sonrası çift adına itiraz başvurusu yapıldı ancak sonuç değişmedi.

DÜN AKŞAM KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜLER

Kararın kesinleşmesi ile birlikte çift hakkında yakalama kararı çıktı. Konuya yakın bir kaynak, çiftin teslim olmak üzere İstanbul’a geldiğini ifade etti. Dün akşam Etiler’de gittikleri restoranda görülen çift, polis ekipleri eşliğinde karakola götürüldü.

6 AY TUTUKLU KALACAKLAR

Yüksel çifti bu sabah da tutukla kalacakları cezaevlerine gönderildi. Haklarında 2 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası verilen çiftin 6 aya yakın tutuklu kalmaları bekleniyor.

Eski Türkiye güzeli restoranda yakalatmıştı Tutuklandılar

Yüksel çifti

RESTORANDA OLDUKLARINI İHBAR ETMİŞTİ

Dün akşam saatlerinde Etiler'deki bir restorana giden Yüksel çifti Sülün tarafından fark edilmişti. Sülün, durumu polise bildirmiş, restorana polis ekipleri gelmişti. Bu esnada Sülün ile Yüksel çiftinin yakınları arasında tartışma çıkmıştı. Sivil polis ekipleri, Yüksel çiftini araca bindirerek restorandan ayrılmıştı.

Eski Türkiye güzeli restoranda yakalatmıştı Tutuklandılar

Sinem Sülün, eski kaynana ve kayınpederini yakalattı
Sinem Sülün, eski kaynana ve kayınpederini yakalattı
 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (07.03.2019)
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