Son dakika: Eski tuğgeneral Metin Alpcan ve 5 eski asker hakkında flaş karar
Şanlıurfa'da FETÖ'nün darbe girişimi davasında eski tuğgeneral Metin Alpcan ile 5 eski asker ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.
Şanlıurfa’da eski 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Metin Alpcan ile 5 askerin yargılandığı FETÖ/PDY davasında karar verildi. Hilvan Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, tuğgeneral Metin Alpcan ile 5 eski asker, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.
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