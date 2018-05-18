Eski şoföründen Arda Turan’a dava

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne avukatı Tolga Sunalp aracılığıyla dava açan 51 yaşındaki Aşkın Yıldırım, dilekçesinde 23 Nisan 2009’dan 20 Nisan 2017’ye kadar Arda Turan’ın şoförlüğünü yaptığını söyledi.

Arda Turan’ın, 20 Nisan 2017 tarihinde Aşkın Yıldırım’ın haksız yere işine son verdiği öne sürülen dilekçede avukat, “Müvekkilimin en son net maaşı 2 bin 400 liraydı. Arda Turan’ın şoförlük dışında her zaman yanında bulunan müvekkilimi Turan, başka bir şirket üzerinden sigortalı göstermiştir. Davalı müvekkilime maaşını elden vermiştir. Müvekkilim Aşkın Yıldırım, Arda Turan’a ev işlerinde yardım etmiştir. Evcil hayvanlarının bakımına da destek olmuştur. Arda Turan ve ailesinin alışverişlerinden evin inşaat işlerini dahi yapmıştır. Müvekkil, davalının sadece şoförü değil, aynı zamanda korumalığını da yapmıştır. Yeri geldiğinde aile yakınlarının da ulaşım ihtiyaçlarını karşılamıştır. Müvekkilim, Arda Turan’ın yabancı ülke takımında oynamaya başladığı dönemde bile davalının ailesinin işlerini yapmıştır. Davalı Türkiye’ye geldiği zamanlarda bile kendisinin kişisel işlerine destek olmuştur. Müvekkilin hak etmiş olduğu bedelin tahsilini ve şimdilik bin 700 liranın tahsilini davalı Arda Turan’dan istiyoruz. Davamızın kabulüne karar verilsin” dedi.

İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Davaya cevap veren Arda Turan ise Yıldırım’ın 2009 yılından itibaren aralıksız bir şekilde yanında çalışmadığını öne sürdü. Arda Turan’ın avukatı Şeref Dede, “Bu fiilen mümkün değildir. Davacının taleplerine karşı cevap verme hakkımızı saklı tutuyoruz. Davacı Aşkın Yıldırım tarafından açılan dava taleplerine karşı cevap verme hakkımızı saklı tutuyoruz. Davacının herhangi bir hak kaybına uğramamak adına iddialarını kabul etmiyoruz. Bin 700 liralık alacak talebinin herhangi bir dayanağı yoktur. Dava haksız ve hukuka aykırıdır. Davanın reddini istiyoruz” dedi.

Davanın önceki gün görülen ilk duruşmasına Mahkeme hakimi davacı tanıklarının dinlenmesi için duruşmayı erteledi.