Eski sistemden kalma alışkanlıklara rötuşlar yapılabilir

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin birinci yılı dolayısıyla yaptığı değerlendirmede, başka bir ülkede çok daha büyük kavgaların, gürültülerin, kaosların sonucu olacak bir sistem değişikliğinin Türkiye'de, tereyağından kıl çeker gibi, milletin oyu ve kararlılığını ortaya koyarak oluşturduğu bir referandum sonrasında gerçekleştiğini söyledi.



Türkiye demokrasisinin geldiği olgunluk noktasını göstermesi bakımından bu sistem değişikliği sürecinin önemli olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şöyle devam etti:



"Bir kere sürecin kendisi son derece önemli. Türkiye'de bu sistem değişikliğine laf olsun diye gidilmedi. Parlamenter sistemin içerisindeki yanlışlıklar, eksiklikler, birtakım ayak bağı olan süreçler, hükümetin kurulamadığı büyük kriz, kaos dönemleri. Hatta başbakanlar, cumhurbaşkanları arasındaki açık çatışmalar, kavgalar gürültüler hatta siyasetin karar veremez hale gelmesi sonucu, 12 Eylül darbesinde olduğu gibi, bir şekilde askeri müdahalelerin kapısını açan o siyasi belirsizlik dönemleri. Bütün bunların verdiği bir siyasi sonuç var, fatura var. Bu parlamenter sisteminin faturasının Türkiye'ye büyük bir yük olduğu anlaşıldı, halka gidildi. Ben kendimi bildim bileli, çocukluk yıllarımdan beri Türkiye'de sistemin değişmesine ilişkin hep tartışmalar olmuştur. Sonuçta demek ki her şeyin bir vakti, zamanı var. Vakti zamanı geçtiğimiz yıl gerçekleşti. Önce parlamentodaki anayasayla ilgili oylama, arkasından referandumla Türkiye bu sistem değişikliğine geçmiş oldu."





"Devletin daha etkin çalışması sağlandı mı, yoksa hala mantalitede aksama var mı?" sorusuna Kurtulmuş, şöyle cevap verdi:

"Devletin daha etkin çalışmasıyla ilgili kurumlar ihdas edildi. Ayrıca Bakanlar Kurulu çok daha dar bir kapsama dönüştürüldü. Böylece daha hızlı hareket eden bir noktaya geldi. Dolayısıyla daha etkin çalışabilmenin araçları ortaya kondu ama tabii ki eski sistemden kalma alışkanlıklar var. Bürokrasinin alışkanlıkları var, siyasetin alışkanlıkları var. Bunların giderilmesiyle ilgili de bazı rötuşların yapılmasının gerekli olduğu görülüyor."

Kurtulmuş, bir yıl içinde Türkiye'nin çok zor, önemli bir süreç geçirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"F-35 krizinden S-400 krizine, Doğu Akdeniz'deki petrol arama krizine, Suriye krizine, Türkiye ile Rusya arasındaki gerilimlere, Türkiye ile Amerika arasındaki gerilimlere, muazzam yükü artan göçmen krizine, bütün krizlerle karşı karşıya kaldığımız bir süreçte Başkanlık Sistemi daha hızlı karar alabilen, daha güçlü bir yönetim erkini ortaya koyabilen, daha güçlü bir liderliği ortaya koyabilen bir sistem olarak karşımıza çıktı. Bu bir yıl içinde de hem sayın Cumhurbaşkanımızın kişisel karizması, liderlik vasıfları hem de sistemin vermiş olduğu esneklik ve hız dolayısıyla Türkiye, birçok konuda çok önemli adımlar attı ve önemli başarılar elde etti. Bunlardan en somutu da son G-20 Zirvesi'nde karşı karşıya kaldığımız sonuçtur. Türkiye büyük bir kriz olacağı tahmin edilen S-400 meselesini de çok güzel bir şekilde, hem müzakere ederek hem de kararlılıkla cesaretini ortaya koyarak çözmüş oldu."



"ABD ile kriz gerçekten çözüldü mü?" sorusuna Kurtulmuş şu yanıtı verdi:

"Belli bir noktaya geldi ama 'Çok büyük kriz oldu, Türkiye-Amerika ilişkileri artık kopar' falan diye felaket senaryolarını söyleyenlerin olduğu bir noktadan en sonunda Amerikan Başkanı'nın tabiri caizse örtülü olarak geri adım attığı, özür dilediği ve faturayı da biraz Obama dönemine çıkartarak 'Türkiye'ye karşı adil davranılmadı, Türkiye kendi savunma hattını kurmak durumundaydı, biz onlara Patriot vermedik, haksızlık yaptık' manasına gelen sözleriyle belli bir noktaya geldi."



Kurtulmuş, "Yargı reformu ve infaz sürelerine ilişkin düzenleme ne zaman gündeme gelecek?" sorusu üzerine Adalet Bakanlığının çalıştığını, hazırlıkların tamamlandığını ancak bu döneme yetişemeyebileceği dile getirdi.