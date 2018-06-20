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    Eski sevgilisinin çalıştığı barda dehşet saçtı

    Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)
    20.06.2018 - 16:16 | Son Güncelleme:

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Oktay Şölen, ayrıldığı sevgilisi Ayşen K.'nin çalıştığı barı bastı. Otomobilini işyerinin önündeki masaların üzerine süren, beyzbol sopasıyla camları kırıp, tabancayla ateş açan Şölen, işyeri çalışanları ve müşteriler tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi. Olay anı ise saniye saniye görüntülendi.

    Olay, Girne'ye bağlı Ozanköy'de meydana geldi. Oktay Şölen ile bir süre önce ayrıldığı sevgilisi Ayşen K. telefonda tartıştı. Tartışmanın ardından Şölen, arabasına binip Ayşen K.'nın çalıştığı bara gitti. Oktay Şölen, aracını mekanın önünde kurulan masa ve sandalyelerin üzerine sürdü.

    Masalarda bulunan müşteriler sağa sola kaçışıp, canlarını zor kurtarırken, aracından inen Şölen, bu kez de beyzbol sopasıyla işyerinin camlarını kırdı. Ardından silahını çıkaran Oktay Şölen, Ayşen K.'nın bulunduğu alana kurşun yağdırdı. Ayşen K. kaçarak canını kurtarırken, mekan çalışanları ve müşteriler mermisi biten Oktay Şölen'i yakalayıp etkisiz hale getirdi. Elleri ayakları bağlanan Şölen, gelen polis ekiplerine teslim edildi. Olay anı ise bir müşteri tarafından saniye saniye görüntülendi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından Osman Şölen, 'cinayete teşebbüs', 'kanunsuz ateşli silah taşıma, ateş etme' ve 'kasti hasar' suçlarından mahkemeye çıkarıldı. Ayşen K.'yı öldürmek için işyerine gittiğini söyleyen Oktay Şölen, "Sinir hastayım, tedavi görüyorum ve ağır haplar kullanıyorum. Hastaneye gitmek istiyorum" dedi. Tutuklanan Oktay Şölen, cezaevine konuldu.

    Etiketler: KKTC , bar , Silahlı saldırı , son dakika , haberler
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