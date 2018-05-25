Eski sevgililer kozlarını paylaştı... Marley için büyük kapışma

Eskişehir 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında, davacı Osman Orhan Baçaru (23) ve avukatı ile davalı Ezgi B'nin avukatı hazır bulundu. Sanık avukatı Buket Ünlü Hatip, savunmasında, suçlamaları kabul etmedi. Avukat Hatip, köpeğin müvekkilinde kalmasının doğru olacağını söyledi.

Davacı Osman Orhan Baçaru'nun avukatı Oytun Süllü ise müvekkilinin mağdur edildiğini savundu.

Marley'in mülkiyetinin müvekkiline geçtiğini belirten Süllü, şöyle konuştu: "Derhal teslim edilmeli. Şöyle düşünelim. Davalı Ezgi, köpeğini Osman'a sahiplendirdi ve aralarında duygusal bir bağ olmadı. Osman köpeğini alıp gitti. 6 ay sonra bir ev değişikliği için köpeğini eski sahibine bir haftalığına emanet etmek istedi. Akabinde Ezgi hanım köpeği geri vermedi. 'Psikolojim bozuldu, vermeyeceğim.' dedi. Böyle bir şey mümkün mü? Davacı ve davalı arasında duygusal bir ilişki olduğu için karmaşık gibi görünen bu olay nedeniyle hukuki haklar göz ardı edilmemeli."

Duruşmada taraf avukatlarının hakimden söz almadan, karşılıklı münakaşaya girmesinin ardından hakim duruşmayı erteledi. Davanın ikinci duruşması 25 Eylül'de görülecek.

OLAY

Eskişehir'de, Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Fakültesi öğrencisi 23 yaşındaki Osman Orhan Baçaru, Mart 2017'de internet üzerinden ilan vererek "Marley" adlı köpeğini sahiplendirmek isteyen Ezgi B. ile iletişime geçerek köpeğini sahiplendiğini iddia etmişti. Daha sonra Ezgi B. ile bir süre aynı evi paylaştığını öne süren Baçaru, yaklaşık bir yıl sonra ayrıldığı kız arkadaşının köpeği vermediğini ileri sürerek hukuk mücadelesi başlatmıştı.