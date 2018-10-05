Eski sevgili kavgası kanlı bitti... Bir de gülerek geldiler
Samsun'da eski sevgililerin sosyal medya tartışması korkunç bir olayla sonuçlandı. Engincan D. ile Yonca S.'nin tartışması kavgaya dönüştü. Eski sevgilisi Yonca S.'yi darp ettiği iddia edilirken bunun üzerine Yonca S. de yanında getirdiği bıçakla 4 kişiyi yaraladığı öne sürüldü. Ancak yaralananlardan bazıları kendilerini Yonca S.'nin değil yanındaki arkadaşı G.U'nun bıçakladığını söyledi. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunurken, Yonca S. ve arkadaşı G.U.'nun adliyeye sevk edilirken gülerek poz vermesi dikkat çekti.
Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde dün akşam saat 23.00 sıralarında meydana geldi.
Engincan D. (22) eski sevgilisi Yonca S. (18) adlı kadınla aralarında sosyal medyadaki bir paylaşıma yapılan yorumdan dolayı telefonda tartışma çıktı. Daha sonra buluşan Engincan D. ve Yonca S. arasındaki tartışma devam etti. İddia göre, Engincan D., Yonca S.'yi darp etti.
Yonca S. de üzerindeki bıçakla Engincan D. ve arkadaşları Cenk R.A. (28) ile Ahmet C.İ.'yi (25) bıçaklayarak yaraladı. Bu sırada olayı ayırmak isteyen Bilge K.D.(23) de kazara elinden yaralandı.
YARALILARDAN BİRİNİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
Yaralılar, 112 acil sağlık ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ahmet C.İ'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
"BİZİ ARKADAŞI BIÇAKLADI"
Engincan D. kendisini Yonca S.'nin arkadaşı G.U. (20) adlı kadının bıçakladığını, Cenk R.A. ise Yonca S. ile G.U.'nun kendisini bıçakladığını ileri sürdü. Görgü şahitleri ise G.U.'nun elinde bıçak gördüklerini ve olayı kendisinin gerçekleştirdiğini ileri sürdü.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili Yonca S. ve G.U.'yu gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan iki kadın, Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
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